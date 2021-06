Fortnite: Invasion: Kapitel 2 - Saison 7 gestartet - mit Superman und Rick

Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fortnite (Android, iPad, iPhone, Mac, PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Epic Games hat Kapitel 2 - Saison 7 "Invasion" in Fortnite ab 49,99€ bei kaufen ) gestartet. Auf der Battle-Royale-Insel ist eine Alien-Armee eingefallen. Die Spieler schließen sich dem Widerstand an, um die feindlichen Invasoren zu vertreiben. Gastauftritte von Superman und Rick (Rick and Morty) sind geplant.Zudem können die Spieler in die UFOs der Aliens steigen, um gemeinsam mit ihrem Team über die Insel zu fliegen, Gegner abzuschießen oder mit dem Traktorstrahl Blödsinn anzurichten. Darüber hinaus bringt der Widerstand vom Imaginierten Orden (IO) zahlreiche futuristische Waffen mit sich, wie den Späh-Scanner (zum Untersuchen der Umgebung) oder ein Impulsgewehr. Weitere Waffen sollen im Verlauf der Saison folgen.Epic Games: "Das Erscheinen der Aliens sorgt für zahlreiche herrenlose Schrauben und Muttern, die von Spielern aufgesammelt werden können, um damit verschiedene Waffen herzustellen, die sich zuvor im Tresor befanden. So kann aus dem normalen Sturmgewehr leicht das Salvensturmgewehr oder aus einer Maschinenpistole eine Schnellfeuer-Maschinenpistole werden." ( Details "Der neue Battle Pass bietet jetzt auch mehr Kontrolle als zuvor. Ab dieser Saison sind kosmetische Items nicht mehr an das Erreichen eines bestimmten Levels gebunden. Stattdessen erhalten Spieler mit jedem Levelaufstieg Battle-Sterne, die sie dann nach Belieben für Belohnungen eintauschen können. Auf jeder Seite des Battle Pass gibt es zudem besondere Belohnungen, wie die alienfreundliche Punkrockerin Sunny oder der Synthetik-Künstler Guggimon. Diese Belohnungen werden allerdings erst freigeschaltet, wenn alle anderen Belohnungen auf dieser Seite eingefordert wurden.""Spieler, die sich den Battle Pass holen, schalten sofort das gesichtstauschende Alien Kymera frei. Die Besonderheit dieses Skins ist die Möglichkeit, ihn zu individualisieren. Insgesamt stehen Spielern rund 80.000 mögliche Kombinationen von verschiedenen Kopfformen, Augen- und Hautfarben, Mustern und Rüstungsfarben zur Verfügung. Neue Anpassungsoptionen können durch gefundene Alien-Artefakte freigeschaltet werden."Die Neuerungen für den Kreativmodus und Rette die Welt fasst Epic Games auf der offiziellen Website zusammen: Kreativmodus und Rette die Welt