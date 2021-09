Fortnite: Kapitel 2 - Saison 8 "Würfelwahnsinn" gestartet

Fortnite ( ab 27,75€ bei kaufen ) : Kapitel 2 - Saison 8 ist auf allen Plattformen angelaufen. Die neue Saison trägt den Titel "Würfelwahnsinn" ("Cubed"). Nach der Zerstörung des Mutterschiffs sind violette Würfel überall auf der Insel abgestürzt, die das Schiff angetrieben haben. Sie verbreiten Verderbnis und erschaffen Portale zur "Kippwelt", in der Monster lauern. Epic Games : "In jedem Match triffst du auf einen neuen Ort, der von der Kippwelt bedroht wird, oder auf Kippwelt-Anomalien - Portale, die dich in die Kippwelt ziehen werden, wenn du ihnen zu nahe kommst. Sobald du in die Kippwelt gezogen wurdest, musst du Würfelmonster-Wellen besiegen, um Kippwelt-Waffen und besondere Handwerksmaterialien zu erhalten. In dieser mysteriösen Welt gelten andere Regeln: Du kannst nicht bauen und es herrscht geringere Schwerkraft.""Während du gegen die Würfelmonster kämpfst, kannst du Kippwelt-Truhen öffnen, um Waffen aus dieser Welt zu erhalten, wie das Kippwelt-Gewehr und die Kippwelt-Minigun. Und wenn du sie in ihren Supermodus versetzt, verursachen sie sogar noch mehr Schaden! Nutze Würfelmonster-Teile von besiegten Monstern, um sie aufzurüsten, und dann schnapp dir den epischen Sieg! Um die Würfel zurückdrängen zu können, brauchen die Überlebenden der Insel deine Hilfe. Arbeite mit der gesamten Fortnite-Community zusammen und errichtet gemeinsam Geschütztürme, entscheidet, welche neuen Waffen auf der Insel erscheinen und welche Favoriten aus dem Tresor geholt werden sollen, und erlebt im Verlauf der Saison noch mehr zusammen."Und natürlich gibt es auch wieder einen neuen Battle Pass, der sich u.a. um den "Freigeist Cartoonfisch" dreht. So wird man in der Saison diverse Farbfläschchen und Regenbogentinte sammeln und dem "Cartoonfisch" damit einen frischen Anstrich verpassen können. Auch ein Venom-Skin ist zu sehen.