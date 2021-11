Fortnite: Ende von Kapitel 2 steht bevor, Final-Event für Anfang Dezember angekündigt

Epic Games hat bekannt gegeben , dass schon bald Kapitel 3 in Fortnite ( ab 26,82€ bei kaufen ) an den Start gehen wird. Zuvor dürfen sich Spieler des Battle-Royale-Shooters aber noch auf ein Final-Event freuen, zu dem die Entwickler nun erste Details verraten haben. Unter dem Titel "Das Ende" werden Fans am 4. Dezember um 22 Uhr ein letztes Mal gegen die Würfelkönigin um das Schicksal der Insel kämpfen.Insgesamt 16 Spieler können sich im Fortnite-Event zum Abschluss von Kapitel 2 in einer Gruppe zusammenschließen. Knapp 30 Minuten vor Beginn wird "Das Ende" zur Verfügung stehen. Epic Games empfiehlt daher allen Teilnehmenden, sich wieder rechtzeitig im Spiel einzuloggen. Weil das Event grundlegende Veränderungen an der Spielwelt vornehmen wird, findet es auch nur ein einziges Mal statt. Wer am 4. Dezember dabei ist, erhält als Belohnung einen besonderen Ladebildschirm sowie eine Lackierung.Wegen des vorzeitigen Endes der Saison verschenkt Epic Games ab sofort außerdem 225.000 EP an alle Spieler, die sich im entsprechenden Zeitraum einloggen. Fortnite ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Mobilgeräte erhältlich.