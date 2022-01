Fortnite: "Power-Leveling-Event" als Entschädigung für Server-Ausfall

As thanks for everyone’s patience during the December login issues, we’ll be kicking off a Power Leveling Weekend from 1/7 @ 7 PM to 1/10 @ 7 AM ET and granting everyone who logged in during Winterfest the new Crescent Shroom Pickaxe before it arrives in the Shop later! pic.twitter.com/d2xiIDnyl2



— Fortnite (@FortniteGame) January 5, 2022

Am 29. Dezember 2021 waren die Server des Battle-Royale-Shooters Fortnite ( ab 26,82€ bei kaufen ) für mehrere Stunden nicht erreichbar. Zunächst hatte es mit Verbindungsabbrüchen und langen Warteschlangen begonnen, später war ein Login überhaupt nicht mehr möglich. Das Team von Epic Games hatte bereits eine Entschädigung für diesen Ausfall angekündigt, mittlerweile wurden die konkreten Details via Twitter veröffentlicht.Demnach findet in Kürze ein so genannter "Power Leveling Event" statt, bei dem ihr zusätzliche Erfahrungspunkte verdienen könnt. Wie groß dieser Bonus ist, hat das Team zwar nicht verraten, dafür alle anderen Rahmendaten: "Als Dankeschön für die Geduld während der Dezember-Login-Probleme fällt am 8. Januar 2022 um 1:00 Uhr deutscher Zeit der Startschuss für ein Power Leveling Weekend. Dieses läuft bis zum 10. Januar um 13:00 Uhr. Außerdem erhält jeder, der sich während des Winterfests eingeloggt hat, eine neue Crescent Shroom Pickaxe, bevor sie im Shop erscheint."Wenn ihr ohnehin geplant hattet, euren aktuellen Battle Pass von Fortnite zu leveln, solltet ihr euch dieses Wochenende unbedingt freihalten. Dank des XP-Boosts dürftet ihr sicherlich die ein oder andere zusätzliche Stufe freischalten können – inklusive der jeweiligen Belohnungen.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer