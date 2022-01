Fortnite: Battle-Royale-Shooter erhält dynamisches Wetter inklusive Blitze und Tornados

Today's Island forecast: extreme weather including tornadoes and lightning storms!



Read all about some new weather arriving on the Island.



— Fortnite (@FortniteGame) January 11, 2022

Epic Games hat das nächste Update für Fortnite ab 26,82€ bei kaufen ) veröffentlicht, das einige frische Elemente in den Battle-Royale-Shooter bringt. Unter anderem bietet das Spiel nun dynamisches Wetter, das sich hin und wieder während einer Partie ändert. Dabei kann es auch zu extremen Wetterereignissen wie Tornados oder einem Gewittersturm in der Spielwelt von Fortnite kommen. Allerdings können diese zum eigenen Vorteil genutzt werden. Wie das dynamische Wetter im Spiel aussieht, hat Epic Games bereits in einem kurzen Clip präsentiert.Befindet sich beispielsweise ein Tornado auf dem Weg zu eurer Position, müsst ihr nicht zwangsläufig davor fliehen. Ihr könnt mit eurer Spielfigur auch direkt in den Sturm hineinlaufen, um schneller von A nach B zu kommen. Über Fallschaden müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Und auch bei den Blitzen winken Vorteile. Wird euer Charakter getroffen, erhaltet ihr einen kurzzeitigen Geschwindigkeitsschub. Im Gegensatz zum Tornado nehmt ihr hier allerdings ein kleines bisschen Schaden.In den Wettkampf-Spielmodi von Fortnite sind die Wetterereignisse deaktiviert. Zum Start hat Epic Games eine Tornado-Woche angekündigt, die am 18. Februar 2022 enden wird. Auch die Leuchtpistole kehrt mit dem Update wieder ins Spiel zurück.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer