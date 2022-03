Fortnite: Epic Games entfernt für kurze Zeit die Baumechanik im Battle-Royale-Shooter

Zum Start von "Kapitel 3 - Saison 2" in Fortnite ( ab 26,31€ bei kaufen ) möchte das Team von Epic Games etwas Neues ausprobieren und für kurze Zeit im Standard-Spielmodus komplett auf die Baumechaniken des beliebten Shooters verzichten. In den kommenden Tagen könnt ihr euch also nur noch hinter bestehenden Objekten in der Spielwelt verstecken und keine eigenen Bauwerke mehr errichten. Nur die kompetitiven Spielmodi behalten das Bauen weiterhin bei. Der Saison-Wechsel in Fortnite bringt aber noch einige weitere Veränderungen mit sich.So wurde beispielsweise die Bewegungsgeschwindigkeit der Figuren dauerhaft erhöht. Auch beim Sprinten seid ihr nun noch schneller unterwegs. Epic Games hat außerdem eine Klettermechanik in den Battle-Royale-Shooter gebracht, mit der ihr euch nun an Vorsprüngen festhalten und hochziehen könnt. Zahlreiche Spieler haben dieses Update mit Vorfreude aufgenommen. Insbesondere das fehlende Bauen ist für viele ein Grund, den Titel mal wieder zu spielen. Natürlich wird Epic Games in Zukunft an der Baumechanik von Fortnite festhalten, weil sie zur Identität des Shooters zählt. Allerdings hoffen Fans, dass der No-Build-Modus vielleicht eines Tages permanent zur Verfügung stehen wird.