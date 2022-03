Fortnite: Epic Games macht "Null Bauen"-Modus dauerhaft verfügbar

Welcome to Fortnite Zero Build.



No building, no problem! It’s all about your combat skills on the ground. pic.twitter.com/5hvRrzuGh5



Nachdem Epic Games zum Start von Kapitel 3 – Saison 2 in Fortnite ( ab 26,91€ bei kaufen ) komplett auf die Baumechaniken des Battle-Royale-Shooters verzichtet hat, wird diese Variante nun dauerhaft als eigenständiger Spielmodus zur Verfügung stehen. Damit reagiert das Team auf das positive Feedback der Spielerinnen und Spieler der letzten Tage, die Fortnite zuletzt – wegen des Bauens – eher immer gemieden haben.Im Hauptmenü kann “Null Bauen” ab sofort als eigenständige Playlist im Solo, Duo, Trio und Squad ausgewählt werden. Im Standard-Modus werden die Baumechaniken dann wieder zurückkehren. Gleichzeitig hat Epic Games ein kleines Update für Fortnite veröffentlicht, das unter anderem einen Raketenwerfer in den Battle-Royale-Shooter bringt, mit dessen Zielerfassung ihr Fahrzeuge anvisieren könnt. Zudem werden am Wochenende zwei neue Waffen in der Spielwelt auftauchen, die sich danach einem Voting der Community stellen müssen. Der Gewinner der Abstimmung bleibt in der Rotation.