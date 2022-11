Fortnite: Chapter 3 endet nach nur einem Jahr

Fortnite: Das Ende von Chapter 3

Welche Änderungen mit Chapter 4 vermutlich kommen

Unreal Editor für Fortnite in Form von Creative 2.0

neues kosmetisches Item (Codename: Kleidung)

Flugtiere, die reitbar sind

First-Person-Modus

Motorräder





We have 5 MAJOR leaked things that will most likely release in Fortnite's Chapter 4 this December 3rd, or throughout Season 1 🔥



- Unreal Editor for Fortnite / UEFN (Creative 2.0)

- New cosmetic type (Codename: Apparel)

- Rideable flying animals

- First person mode

- Motorcycles pic.twitter.com/LmUX15yaKL



— HYPEX (@HYPEX) November 13, 2022

In Fortnite steht bald ein neues Event vor der Tür: In wenigen Wochen endet Chapter 3 des Battle Royales. Für das Finale plant Epic erneut mit einem großen Ingame-Ereignis.Das Ende von Chapter 3 kommt dabei für viele Spieler recht überraschend, denn das aktuelle Kapitel ist erst vor einem Jahr gestartet . Chapter 1 und Chapter 2 hielten sich zuvor jeweils etwa zwei Jahre, weshalb davon ausgegangen war, dass im Dezember lediglich eine weitere Saison von Fortnite startet. Offenbar verfolgen die Entwickler aber andere Pläne.Viele Details zum kommenden Finale von Chapter 3 hat Epic Games bisher nicht verraten. Auf Twitter kündigte man das auf den Namen Fracture getaufte Event für den 3. Dezember 2022 an – der Startschuss fällt um 22 Uhr deutscher Zeit.Was während des finalen Events passiert, bleibt derzeit abzuwarten. Der Name deutet jedoch an, dass es einen Bruch geben beziehungsweise etwas zerbrechen wird. Mutmaßlich könnte es sich um die aktuelle Map handeln, denn üblicherweise gibt es mit einem neuen Kapitel auch eine neue Battle Royale-Karte.Darüber hinaus sind auch größere spielerische Neuerungen zu erwarten. Gemäß des Twitter-Nutzers HYPEX sollen mit Chapter 4 oder zumindest im Laufe dessen erster Saison fünf Features eingeführt werden:Bestätigt sind diese Angaben bisher aber nicht von offizieller Seite. Als wahrscheinlich gilt jedoch die Einführung von Creative 2.0, da bereits Epic Chef Tim Sweeney diesen Modus vor einiger Zeit für 2022 angekündigt hatte.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer