Fortnite: Skins zur WM 2022 in Katar sorgen für klares Statement

Fortnite: WM-Skins in den Farben der Pride-Flagge

Entwickler stehen für Offenheit und Toleranz

Pünktlich zum Start der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar bringt auch Epic Games thematisch passende neue Skins zu Fortnite. Die Entwickler sprechen mit dem Design eine klare Sprache.Generell gilt die diesjährige WM in Katar als besonders umstritten: Neben Schlagzeilen über die katastrophalen Arbeitsbedingungen für Arbeitsmigranten und den eingeschränkten Rechten für Mitglieder der LGBTQ+-Community wurde in der Vergangenheit Kritik seitens Fans und Spielern immer lauter. Dabei ist es durchaus spannend zu beobachten, wie Spieleentwickler wie Epic Games und Co. mit der kontroversen Großveranstaltung umgehen.Das beliebte Battle-Royale blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück, was seine Verbindung zum Fußball anbelangt. Neben passenden Tänzen, Emotes und lizenzierten Turnieren fanden auch immer wieder Skins rund um die Sportart ihren Weg in Fortnites virtuellen Kleiderschrank. Sogar einen offiziellen Skin des brasilianischen Superstürmers Neymar Jr. sowie eine Anspielung an Altstar Pelé gab es bereits in der Vergangenheit . Zum Turnier in Katar schlägt man allerdings nun einen anderen Weg ein.Die neue Skin-Kollektion trägt den Namen "Let Them Know", der aufgrund der aktuell viel diskutierten Thematik rund um die Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der WM nicht besser gewählt hätte werden können. Sie umfasst acht bis ins Detail anpassbare Fußball-Outfits, bei denen ihr passenderweise sogar Schuhe, Socken und Reißverschlüsse farblich passend machen könnt.Auf ein offizielles Branding der UEFA oder der FIFA verzichtete Epic dieses Mal, auch die Weltmeisterschaft in Katar wird nicht namentlich erwähnt. Dennoch dürfte es jedem naheliegen, warum Zeitpunkt der Veröffentlichung und die Thematik der Skins so gewählt wurde. In dem Blogpost zur Ankündigung der Skins sieht man einen Charakter, der stolz die Farben der Pride-Flagge, mit der die Solidarität zur LGBTQ+-Community ausgedrückt wird, trägt.Bereits in der Vergangenheit setzten die Entwickler von Fortnite mit ihren "Rainbow Royale"- und den "Play Your Way"-Events ein Zeichen für Offenheit und Toleranz, insbesondere gegenüber LGBTQ+-Anhängern. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Chapter 3 von Fortnite nach nur einem Jahr enden soll. Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer