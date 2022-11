Fortnite: Fracture Event - Erste Details zum Ende von Season 3 geleakt

Fortnite: Audios, Skizzen und mehr zum Fracture-Event





Here's some event related maps seem to be random chucks of the island and snow! #Fortnite pic.twitter.com/4EhxNG5ev9



— FNBRintel (@FNBRintel) November 27, 2022

Fortnite: Ominöser Leak könnte Epic besorgen





A random Discord user using a throwaway account is sending *real* leaks of all currently encrypted files to some people



I suspect it's an Epic Games employee or something, but I don't know for sure https://t.co/pb6vuUXKE3



— shiina (@RealShiina) November 27, 2022

Bloß wenige Tage vor dem großen Fracture-Event, welches am 3. Dezember abgehalten werden soll, tauchen erste Details zu dem bald bevorstehenden Ende von Fortnites drittem Kapitel auf.Ein Insider, der es fertig brachte, Epic Games hauseigene Verschlüsselung zu umgehen, liefert uns noch vor dem Start der Ingame-Veranstaltung neben Audiodateien inklusive Dialogen gleich ganze Assets und Artworks. Wer das Ende von Fortnite Chapter 3 komplett spoilerfrei genießen möchte, der sollte ab hier möglicherweise nicht mehr weiterlesen.Während Epic Games selbst sich in der Vergangenheit nicht vollständig zurückhielt, was Hinweise auf das Ende der dritten Saison von Fortnite anbelangt, waren konkretere Informationen zum Start des kommenden Kapitels doch eher Mangelware. Doch ein Blick auf die ursprünglich streng verschlüsselten Dateien gibt nun etwas Aufschluss. In diesen finden wir Skizzen sowie die bereits erwähnten Audiofiles und weitere Details:Sogar einen kleinen Einblick in Event-bezogene Map-Elemente sowie zufällige Chucks der Insel und Schnee bekommen wir dank des Leaks spendiert:Darüber hinaus warten einige neue Quests und Herausforderungen auf die Spieler des Fortnite Fracture-Events:Leaks zu Fortnite und neuen Skins, Waffen oder anderen Inhalten, die künftig ihren Weg in das Spiel finden sollen, gehören eigentlich zur Tagesordnung. Bei dem aktuellen Fall handelt es sich allerdings um eine besorgniserregende Besonderheit: Anscheinend sickerten die Informationen aus einer internen Quelle durch, die Zugang zu den verschlüsselten Daten des Entwicklers besitzt.Üblicherweise findet man derartige Leaks nicht so weit im Vorfeld der Veröffentlichung, sondern eher wenige Stunden bevor die Inhalte live gehen und Epic die Dateien im Spiel selbst entschlüsselt hat.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer