Fortnite: Alle Infos zum heute stattfindenden Fracture-Event

Fortnite: Das Fracture-Event vorgestellt

Wann beginnt das Fracture-Event?

Wer an den einmaligen-Event teilnehmen möchte, muss ein wenig Zeit mitbringen. Das Fracture-Event startet heute, dem 3. Dezember um 22:00 Uhr. Ihr dürft euch jedoch bereits 30 Minuten vorher einloggen und mit anderen Spielern verabreden.

Was wird während des Events passieren?

Spekulationen zu Chapter 4

First-Person-Modus als neue Playlist-Option

Motorräder als neue Fahrzeuge

Fliegende Reittiere

neuer kosmetischer Ausrüstungsslot: Gewand

Die Welt von Fortnite ändert sich ein weiteres Mal: Am heutigen Samstag, dem 03. November, findet das Fracture-Event im Battle Royale statt. Damit läutet Entwickler Epic Games das Chapter 4 ein.Wie schon in der Vergangenheit wird der Übergang von einem großen, spielbaren Live-Event begleitet, bei dem auch die ungewöhnliche Story des Shooters fortgesetzt wird. Worum es genau geht und wie ihr an dem Event teilnehmen könnt, verraten wir euch in dieser News.Chapter 3 von Fortnite endet nach nur einem Jahr, dafür aber mit einem besonders lauten Knall: Die Vorbotin, die Antagonistin der laufenden Saison, nutzt ihre Kräfte, um mithilfe des Chroms die gesamte Spielwelt im wahrsten Sinne des Worte zu zerreißen.Agent Jones ist natürlich über die Lage informiert und wird aller Voraussicht nach zusammen mit der Gruppe The Seven eine Antwort bereithalten. Wie diese aussieht, bleibt bislang im Unklaren. Vermutlich wird es die Auflösung erst im Rahmen des Live-Events geben.Falls ihr euch etwas verspätet, ist das aber kein sofortiger Beinbruch: Bis zum Ende des Events könnt ihr auch laufenden Matches beitreten und so zumindest noch den Rest miterleben.Insgesamt wird das Event 40 Minuten dauern – und ist damit gut doppelt so lange, wie vergleichbare Events in der Vergangenheit. Offenbar plant Epic mit einem erneut fulminanten Ende des laufenden Chapters, trotz der recht kurzer Lebensdauer.Noch hält sich Epic Games mit Details zum Fracture-Event zurück, aber ein erster Teaser deutet bereits an, dass die Vorbotin es ziemlich ernst meint. Die ist mittlerweile in einem der Tornados und drauf und dran, die aktuelle Map in Schutt und Asche zu zerlegen.Sollte sich das Finale von Chapter 3 an den vorherigen Kapiteln orientieren, dann erwartet euch während des Events ein geskriptetes Ereignis. Dabei werden spielbare Sequenzen mit Cutscenes gemischt, wie ihr es wahrscheinlich aus vielen Singleplayer-Spielen kennt.Am Ende kommt es meist zum Untergang der aktuellen Map. Der Grund dafür ist, dass in der Regel ein Wechsel des Chapters in Fortnite auch eine neue Karte bedeutet. Offiziell ist das bislang aber nicht bestätigt.Sobald das Fracture-Event zu Ende ist, werden die Server von Fortnite heruntergefahren. Wann sie wieder online gehen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt. Dies kann bereits im Laufe des 4. Dezember passieren, kann aber auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.Sobald sie aber wieder online sind, startet Chapter 4 von Fortnite und wird große Änderungen mit sich bringen. Gerüchten zufolge sind die folgenden Features geplant Bestätigt ist seitens Epic Games derweil, dass mit Chapter 4 der neue Creative Mode 2.0 ins Spiel kommen soll. Dieser soll deutlich umfangreicher in Bezug auf die Baumöglichkeiten ausfallen und mehr kreative Möglichkeiten erlauben. Ob dieser jedoch direkt mit der ersten Season von Chapter 4 implementiert wird oder erst später, ist noch nicht bekannt.