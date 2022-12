Fortnite: Chapter 4 mit Geralt, Doom Slayer und verbesserter Grafik

Fortnite: Die neue Map in Chapter 4

Motorrad und Augmentierungen

Geralt und Doom Slayer im Battle Pass

Grafikupdate dank Unreal Engine 5.1

Ein neues Kapitel und viele Veränderungen: Fortnite ist wie erwartet in Chapter 4 gestartet, nachdem zuvor die Welt von Chapter 3 im Rahmen eines Live-Events zerrissen wurde.Das neue Kapitel bringt dabei eine ganze Reihe von Neuerungen zu Fortnite, sowohl inhaltlich, als auch spielerisch und technisch. Unter anderem gibt es eine komplett neue Karte, einen neuen Battle Pass, neue Waffen und die Unreal Engine 5.1 liefert ein sichtbares Grafikupgrade.Wer das erste Mal Fortnite in Chapter 4 startet, wird mit einer neuen Map begrüßt, die in Folge des Live-Events aus verschiedenen Versatzstücken zusammengesetzt wurde. Die neue Karte ist dabei grob in drei große Regionen eingeteilt, die jeweils ganz eigene Points of Interest beherbergen.Im Norden erwartet euch zum Beispiel ein sehr verschneites Gebiet mit der Brutal Bastion und den Lonely Labs. Hier kann man unter anderem in riesige Schneebälle schlüpfen, um Gegner zu überrollen, oder sich auf dem Eis in ein paar sehr rutschige Kämpfe verwickeln. Im Westen und Nord-Westen wiederum gibt es eine herbstliche Region, in deren Mittelpunkt eine mitteralterliche Festung mitsamt kleinen Dorf liegt. Hier versteckt sich auch der neue NPC-Feind "Der Zeitlose".Im Osten und Süden wiederum sprießt es nur so von grünen Wäldern und ruhigen Bauernhöfen. Der erste Eindruck mag jedoch täuschen, denn die Häuser in dieser Region bieten viel Potenzial für Kämpfe auf engen Räumen.Auf der neuen Map gibt es auch spielerische Änderungen, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Dazu zählt eine neue Ladung an Waffen, darunter zum Beispiel das Ex-Kaliber Gewehr, welches explodierende Schwerter verschießt oder ein mächtiger Hammer, der zudem als Fortbewegungsmöglichkeit dienen kann.Apropos Fortbewegung: Neben Autos gibt es jetzt auch ein Motorrad, genauer gesagt ein Dirt Bike. Mit dem sogenannten Trail Trasher geht es nicht nur schnell von A nach B, sondern unterwegs lassen sich zusätzlich optional waghalsige Stunts absolvieren. Zudem dürfen auf dem Motorrad auch die Fahrer ihre Waffen nutzen, um sich gegen Feinde zu wehren.Ebenfalls neu sind die Augmentierungen, die im Laufe eines Matches aktiviert werden. Dabei handelt es sich um Perks, die verschiedene Boni gewähren, wie zum Beispiel, dass Fahrzeuge keinen Treibstoff mehr verbrauchen oder sich Bögen schneller ziehen lassen. Insgesamt gibt es zum Release 22 verschiedene Augmentierungen, die immer nur bis zum Ende eines Matches aktiv sind.Ein neues Kapitel beziehungsweise eine neue Season von Fortnite ist gleichzusetzen mit einem neuen Battle Pass. Auch dieses Mal könnt ihr optional den Pass für Echtgeld erwerben und schaltet damit im Laufe der Saison verschiedene kosmetische Inhalte frei.Neben Skins, die speziell für Fortnite entworfen sind sind, gibt es auch zwei Kollaborationen. Zum einen erwartet euch im Battle Pass der Doom Slayer aus Doom und Doom Eternal – inklusive passendem Cacodemon-Gleiter. Der Skin lässt sich bereits auf Stufe 26 im Battle Pass freischalten.Zum anderen wird im Laufe der Saison außerdem Geralt von Riva aus The Witcher dem Battle Pass hinzugefügt. Allerdings dauert das noch eine Weile, denn laut Ingame-Anzeige wird der Monsterjäger erst im Februar 2023 freispielbar sein.Unter der Haube gibt es ebenfalls mit Chapter 4 von Fortnite ein großes Upgrade: Die Unreal Engine 5.1 wird implementiert. Damit einher werden Features wie Nanite, Lumen, Temporal Super Resolution und Virtual Shadows möglich, die Epic Games umgehend nutzt.Einen entsprechenden PC mit DirectX 12 und aktueller Grafikkarte vorausgesetzt, könnt ihr die neuen Grafikfunktionen aktivieren. Die sorgen dafür, dass Licht und Schatten schicker aussehen und geometrische Objekte detaillierter ausfallen. Im selben Atemzug lässt sich die Temporal Super Resolution aktivieren, die im Grunde Epics eigene Version von Nvidias DLSS- beziehungsweise AMDs FSR-Feature ist.Die neuen Grafikfunktionen gibt es jedoch nur auf dem PC, der PlayStation 5, Xbox Series X | S und bei Cloud-Streaming-Diensten. Auf den neuen Konsolen müsst ihr zuvor den 120-FPS-Modus deaktivieren, um die grafischen Änderungen erleben zu können. Weitere Infos zum Grafikupdate findet ihr derweil auf der offiziellen Spielwebseite