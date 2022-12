Fortnite: Epic Games führt kinderfreundliche Konten ein

Epic Games: Kinderfreundliche Konten mit eingeschränkter Spielauswahl

Keine Kommunikation über Sprach- und Text-Chat in den Spielen

kein Kauf von V-Bucks oder anderen Mikrotransaktionen möglich

keine Empfehlungen auf Basis eurer bisherigen Aktivitäten

E-Mail-Marketing und Push-Benachrichtigungen werden deaktiviert

Tauschhandel in Rocket League unterbunden

kein benutzerdefinierter Anzeigename

Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS wird deaktiviert (andere Verifizierungsmethoden stehen weiterhin zur Verfügung)

Die Funktion "Anmeldung mit Epic", sowie die Verknüpfung des Kontos mit verschiedenen Social-Media-Webseiten oder Video-Streaming-Diensten wird deaktiviert

Epic Games führt für die eigenen Spiele und den Store einen neuen Account-Typ ein. Ab sofort gibt es " eingeschränkte Konten ", die sich gezielt an junge Spieler richten und der Bezeichnung gerecht einigen Einschränkungen unterliegen.Die eingeschränkten Konten sind nicht sofort aktiv, sondern orientieren sich an eurem Geburtsjahr. Seit dem 7. Dezember werdet ihr beim Starten von Fortnite nach eurem aktuellen Alter gefragt. Accounts von Spielern, die unter 13 Jahren alt sind, werden anschließend automatisch zu einem "eingeschränkten Konto" umgewandelt und die E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten muss hinterlegt werden.Die eingeschränkten Konten sollen laut Epic Games ein Spielerlebnis bieten, welches "sicher für junge Spieler ist und auf sie zugeschnitten ist." Aus dem Grund können die Nutzer eines solche Kontos lediglich drei Spiele herunterladen und starten: Fortnite, Fall Guys und Rocket League – also alles Spiele, die von Epic Games und dessen Studios stammen.Darüber hinaus gibt es in den Spielen und im Epic Games Store noch weitere Einschränkungen:Einige dieser Funktionen können aber nachträglich wieder aktiviert werden, sofern ein Elternteil beziehungsweise ein Erziehungsberechtigter die Erlaubnis erteilt. Alternativ wird das eingeschränkte Konto wieder zu einem normalen Konto, sobald der Kontoinhaber 13 Jahre alt wird oder das in seiner Region geltende Alter der digitalen Mündigkeit erreicht.