Fortnite: Alle Infos zum Weihnachtsevent 2022

Fortnite: Das Weihnachtsevent 2022





❄️Winterfest has arrived❄️

Cool quests, icy items and gifts galore inside the Cozy Lodge. The fun doesn't stop with Winterfest in motion! pic.twitter.com/jzewJXbS6o



— Fortnite (@FortniteGame) December 13, 2022

Welche Geschenke gibt es?

Was gibt es beim Weihnachtsevent noch zu tun?

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und natürlich wird auch in der digitalen Welt gefeiert – genauer gesagt in Fortnite. Epic Games zelebriert die bevorstehenden Feiertage und verteilt logischerweise ein paar Geschenke.Wir verraten euch, wann die Feierlichkeiten in Fortnite beginnen, welche Überraschungen auf euch warten und vor allem wie ihr an die Geschenke kommt. Schließlich dürft ihr im Verlauf der nächsten Tagen ein paar Packungen im digitalen Sinne aufreißen.Obwohl erst vor kurzem das Chapter 4 in Fortnite mit einigen großen Änderungen gestartet ist , lässt sich Epic auf keinen Fall das Weihnachtsfest entgehen. Somit könnt ihr seit dem 13. Dezember 2022 am Fortnite Weihnachtsevent 2022 teilnehmen, bei dem zum wiederholten Male eine sehr winterliche Hütte im Mittelpunkt steht.Jeden Tag könnt ihr euch einloggen, die Hütte über das Hauptmenü aufrufen und Geschenke anklicken. Insgesamt erwarten euch 14 Geschenke mit insgesamt 17 verschiedenen Items, wobei ihr aber jeden Tag nur eines auspacken dürft. Für welches ihr euch entscheidet, ist euch überlassen. Sobald ihr ein Paket anklickt, könnt ihr es näher betrachten, schütteln und öffnen – oder eben zurücklegen und euch für ein anderes Paket entscheiden.Falls ihr mal einen Tag verpasst, müsst ihr nicht sofort in Panik verfallen. Das Weihnachtsevent 2022 geht bis zum 03. Januar 2023, weshalb ihr ein paar zusätzliche Tage Zeit habt, um euch alle Geschenke sichern zu können.Das ist die große Preisfrage, deren Antwort Epic Games natürlich nicht im Vorfeld verrät. Ihr müsst schon selbst herausfinden, was in den vielen Paketen versteckt ist. Nur eine Sache ist sicher: Es sind auch zwei Skins dabei.Dabei handelt es sich zum einen um das Outfit "Arktis-Adeline" und zum anderen um "Rodel-Fluff". Dabei aber noch nicht genug, denn im Rahmen des Weihnachtsfestes könnt ihr im Item-Shop von Fortnite noch einen weiteren Skin freischalten – zumindest am PC.Vom 13. Dezember 2022 bis zum 3. Januar 2023 verschenkt Epic das Outfit "Festlicher Fluff". Damit kommt ihr garantiert in weihnachtliche Stimmung im Battle Royale.Das Auspacken der Geschenke ist nicht die einzige Sache, die ihr während des Weihnachtsevent machen könnt. So stehen euch verschiedene Herausforderungen zur Verfügung, mit denen ihr viele Erfahrungspunkte für den laufenden Battle Pass erhaltet. Die Weihnachtsfeiertage sind also eine gute Gelegenheit, um schnell das eine oder andere Level aufzusteigen. Schließlich erwartet euch dieses Mal im Battle Pass unter anderem der Doom Slayer und Geralt aus The Witcher Darüber hinaus könnt ihr noch ein kostenloses Emote abstauben. Wenn ihr zwischen dem 13. Dezember 2022 und dem 3. Januar 2023 mit mindestens fünf verschiedenen Freunden einen beliebigen Spielmodus in Fortnite spielt, erhaltet ihr das Emote "Hanteln" gratis. Das Geschenk wird jedoch erst ab dem 6. Januar 2023 nachträglich verteilt.