Fortnite: Englands Torwart Jordan Pickford schleppt Gaming-Setup mit zur WM

WM in Katar:Pickford muss dank transportablem Gaming-Setup nicht auf Fortnite verzichten

Passende WM-Skins im Shop von Fortnite

Fortnite scheint auch weiterhin ein heißes Thema in der englischen Nationalmannschaft zu sein. Torhüter Jordan Pickford nahm zum Zocken sogar ein eigenes Gaming-Setup mit zur WM in Katar.Bereits vor vier Jahren war das beliebte Battle Royale auch bei der Weltmeisterschaft in Russland präsent, bei der die charakteristischen Tänze ihren Weg auf den Rasen fanden. Doch der Hype scheint sich zu halten, vor allem jetzt, wo auch noch ein neues Kapitel in Fortnite gestartet ist.Erst in dieser Woche wurden Torwart Jordan Pickford im Rahmen eines Interviews, welches auf dem YouTube-Kanal der englischen Nationalmannschaft zu sehen ist, Aufnahmen von ihm gezeigt, wie er einen massiven Computer-Koffer zum kontrovers diskutieren Turnier in Katar bugsiert.Darauf angesprochen, was er in seiner freien Zeit so treibt, verriet Pickford, er wäre noch immer süchtig nach Fortnite. Mit den Worten "Versuche, dich zu erholen, dich gut zu fühlen, was auch immer du brauchst" beschrieb der Goalie sein Leben am Rande des Spielfelds. Und er ergänzte: "Verbringe etwas Zeit mit den Jungs... Fortnite". Er sei "immer noch in Fortnite-Stimmung", hieß es sogar weiter.Auf den Gaming-Koffer angesprochen, verriet die 28-jährige Nummer 1 vom FC Everton, er sei es leid gewesen, Fortnite immer auf einem Laptop spielen zu müssen, während er unterwegs war, anstatt auf seinem eigentlichen PC-Setup. Als einfache Lösung ließ er sich einen leistungsstarken Laptop in einem Reisekoffer verbauen, den er, gepaart mit einem Bildschirm, überall mit hinnehmen könne. "Ich versuche einfach, die besten Frames zu erzielen", erklärt Pickford zusammenfassend.Während Fortnite in diesem Jahr auf eine offizielle Partnerschaft mit der FIFA sowie der Weltmeisterschaft in Katar verzichtet, gibt es dennoch einige passende Skins zum Sport-Event des Jahres im Shop zu ergattern.Zunächst setzten die Entwickler mit der farblich komplett anpassbaren "Let Them Know"-Skin-Reihe ein Zeichen für Toleranz, ehe die an Englands Top-Stürmer Harry Kane und Frankreichs Antoine Griezmann angelehnten Kostüme in den Fortnite-Shop zurückkehrten.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer