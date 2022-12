Fortnite: Was gibt es Neues mit Update 23.10? Alle bekannten Infos auf einen Blick

Fortnite: Geplante Wartungsarbeiten für Patch 23.10





Patch Notes und frische Inhalte im neuen Update

Für Fortnite stehen am heutigen Tag Wartungsarbeiten an, um Patch 23.10 auf die Server zu bugsieren. Doch was erwartet uns mit dem neuen Update im beliebten Battle Royal?Rund fünf Gigabyte ist es groß und schon jetzt könnt ihr es herunterladen. Doch neben offensichtlichen Bug Fixes und einigen ersten Vermutungen, welche neuen Inhalte uns in Fortnite in den kommenden Tagen erwarten dürften, ist noch gar nicht all zu viel Konkretes bekannt. Wir fassen die ersten Informationen für euch zusammen.Habt ihr euch Patch 23.10 für Fortnite erst einmal gezogen, heißt das noch lange nicht, dass ihr direkt loslegen könnt: Die Server stehen laut Entwickler Epic seit 10 Uhr deutscher Zeit nicht mehr zur Verfügung, um das Update auch ordnungsgemäß ausrollen zu können. Bereits eine halbe Stunde vorher wurde das Matchmaking deaktiviert. Läuft alles nach Plan, ist von einer Downtime von rund zwei Stunden auszugehen, wie es bereits bei vergangenen Patches der Fall war.Treten allerdings unvorhergesehene Schwierigkeiten auf, kann sich die Wartezeit noch einmal gehörig verlängern. Sollte dies der Fall sein, informieren wir euch im späteren Verlauf des Tages selbstredend noch einmal hier.Wie immer veröffentlicht Epic Games die Patch Notes zum neuen Update von Fortnite kurze Zeit später. Bis jetzt wissen wir also nicht genau, welchen Problemquellen es dieses Mal an den Kragen ging. Auch zu den Inhalten, die wir mit 23.10 serviert bekommen, ist nichts Handfestes bekannt. Verschiedene Leaker gehen allerdings von dem Start von Fortnites Weihnachts-Event aus.Darüber hinaus könnten auch einige spannende Skins den Shop von Fortnite über die Feiertage erreichen. So steht beispielsweise bereits seit einiger Zeit ein gemeinsames Projekt mit YouTube-Star MrBeast im Raum, aber auch zum actionreichen Anime My Hero Academia (im Original: Boku no Hiro Akademia) sollen wir künftig ein paar Outfits im Game sehen. Mit dem Fracture-Event läutete Epic erst vor Kurzem das neue Kapitel ein: Was euch mit Fortnites Chapter 4 erwartet, haben wir euch an anderer Stelle zusammengefasst.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer