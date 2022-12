Fortnite: Rockband Metallica mit coolem Crossover im Spiel verewigt

Fortnite: Neues Emote bringt Metallicas "Master of Puppets" ins Spiel





Pull some strings with the Master of Puppets Emote with music by @Metallica 🤘 pic.twitter.com/DP7hCIgMDQ



— Fortnite (@FortniteGame) December 14, 2022

Mit Metallica verewigt sich eine der bekanntesten Bands der Welt in Fortnite. Nach einigen Crossovers, die es auf musikalischer Ebene in der Vergangenheit gab, könnt ihr nun so richtig rocken.Zwar gibt es, zumindest bislang, keine Outfits, die an das legendäre Vierergespann bestehend aus Sänger und Gitarrist James Hetfield, Schlagzeuger Lars Ulrich, Gitarrenheld Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo erinnern, jedoch finden die Musiker über ein entsprechendes Emote einen anderen Weg in das Spiel. Und mit dem lasst ihr in Fortnite im wahrsten Sinne die Puppen tanzen.Mit dem Master of Puppets Emote, welches ihr für 500 V-Bucks im Fortnite Shop erwerben könnt, spielt euer Charakter einen der wohl populärsten Hits von Metallica nach. Die Single aus dem Jahre 1986 gilt bis heute als einer der einflussreichsten Heavy Metal-Songs aller Zeiten und findet auch fast 40 Jahre nach ihrem Release noch immer Anklang in der modernen Popkultur.So zum Beispiel auch in Netflix' Erfolgsserie Stranger Things, in deren neuester Staffel Metalhead Eddie Munson, begleitet vom Master of Puppets und ohne dabei zu viel vorwegnehmen zu wollen für einen unvergesslichen Auftritt sorgt. Die stimmige Szene ging viral und die weltbekannten Trash-Metaller ließen es sich ebenso wenig nehmen, sich vor Schauspieler Joseph Quinn für seine Gitarreneinlage zu verneigen. Wer keine Spoiler fürchtet, der findet Eddie Munsons Interpretation hier:Doch zurück zu Fortnite: Mit dem neuen Master of Puppets-Emote steht ihr selbstverständlich nicht alleine im Rampenlicht. Der erste Charakter, der das Emote auslöst, stellt sich, mit Gitarre bewaffnet headbangend vor das Mikrofon, während sich bis zu drei Mitspieler der Performance anschließen können, auch dann, wenn sie das Emote nicht selbst erworben haben.Währenddessen sind in Fortnite die Festlichkeiten gestartet und wir haben alle Infos zum Weihnachts-Event 2022 für euch parat.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer