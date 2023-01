Fortnite: Zweites Crossover mit Dragon Ball angeteasert

Fortnite: Zweites Dragon Ball Super-Crossover soll schon morgen starten

Nach Wochen der Spekulationen und diversen Leaks brachte die Kollaboration zwischenund Epic Games Battle Royale-DauerbrennerHelden wie Son Goku, Vegeta und Co. ins Spiel.Obendrein erwarteten Fans der populären Manga-Reihe verschiedene Emotes sowie ein mystisches Kamehameha-Ingame-Item. Nun bringt man das wohl coolste Crossover des vergangenen Jahres zurück in den Fortnite-Shop.Über den offiziellen Twitter-Account von Fortnite wird die zweite Runde der spannenden Kollaboration für den morgigen Tag angeteasert. Auf dem dazugehörigen Bild erkennen wir ein Raumschiff der Red Ribbon-Armee, wie es über einen kleinen Küstenteil der Fortnite-Karte fliegt. Darunter prangt der Schriftzug "Fortnite x Dragon Ball Super".Darüber hinaus wird mit dem 31. Januar bereits der Starttermin für das Crossover enthüllt. Dies bedeutet, dass wir bereits morgen ein paar, hoffentlich neue, Dragon Ball Super-Inhalte in Fortnite zu Gesicht bekommen dürften.Was wir uns davon erwarten können, ist bislang jedoch völlig unklar. Vorstellbar sind einige frische Skins, mit denen ein paar weitere Charaktere des Mangas ihren Weg in das Battle Royale finden. Nachdem das Fortnite x Dragon Ball-Crossover im vergangenen Jahr einige beliebte Helden wie Piccolo, Son Gohan oder Zukunftskämpfer Trunks aussparte, sind hierbei gleich mehrere Möglichkeiten denkbar.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer