Fortnite: Resident Evil 4-Crossover enttäuscht Fans

Fortnite: Beim Resident Evil-Crossover müssen Fans auf Leons Lederjacke verzichten

Ein eigentlich cooles Crossover, welches passend zum Release desActionheld Leon S. Kennedy in die Welt vonbringt, lässt Fans eher verwundert statt glücklich zurück.Der Punkt, an dem sich die Geister sichtlich scheiden, ist allerdings rein optischer Natur: Statt der ikonischen Lederjacke, die Leon in Resident Evil üblicherweise überstreift, tritt er in seiner Fortnite-Version in einem hautengen, schwarzen Shirt auf.Außerdem sorgt der Fakt, dass neben der fehlenden Jacke auch keine weiteren Style-Optionen zur Auswahl stehen, ebenfalls für Unverständnis. So ist es in der Regel bei den modernen, aber auch bei wesentlich älteren Fortnite-Skins der Regelfall, dass sich jene nach Belieben und mit mehreren unterschiedlichen Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Accessoires oder ihres Auftretens, anpassen lassen.Diese Option fehlt den Resident Evil-Skins in Fortnite nicht gänzlich: Sowohl Chris Redfield als auch Jill Valentine, die es bereits ebenfalls als spielbaren Charakter gibt, wurden Optionen zur Personalisierung mit auf den Weg gegeben. Nur Leon darf sein Outfit kurioserweise nicht wechseln, was Fans aus aller Welt nicht nur enttäuscht, sondern den Skin für sie sogar " ruiniert ".Doch Epic Games nahm sich bereits in der Vergangenheit das Feedback seiner Spielerschaft in bestimmten Punkten zu Herzen und so können wir vielleicht auch diesmal darauf hoffen, dass man dem Resi-Protagonisten nachträglich noch ein paar stylische Anpassungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Form seiner Jacke, verpasst. Neben dem Resident Evil-Crossover durften sich, welches die Anime-Helden der populären Serie in das Battle Royale holte.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer