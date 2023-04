Fortnite: Epic löscht von Fans kreierte Call of Duty-Maps

Fortnite: Epic Games sagt den Call of Duty-Karten im Kreativmodus den Kampf an





I will no longer be recreating any copyright maps



Modern Fortfare along with some zombie maps

have been deleted and can no longer be played

I still plan on creating unique experainces for shooter

& Zombie fans



i have also removed all tweets and YT Videos related to the topic. pic.twitter.com/TGVoHnulSu



— Mist Jawa (@MistJawaYT) April 3, 2023

hat mehrere, von Spielern im neuen-Modus erstellte,ingelöscht. Schuld daran könnten etwaige Urheberrechtsverletzungen sein.Der erweiterte Kreativmodus von Fortnite feierte erst Anfang des Jahres seine Veröffentlichung. Seitdem dürfen kreative Köpfe sich mit einer Vielzahl an neuen Tools in ihm austoben, doch Epic Games greift nun hart dabei durch, was veröffentlicht werden darf und was nicht.Einer der populäreren Map-Creator, der unter dem Namen Mist Jawa bekannt ist, erfreute sich bei seinen Kreationen in den vergangenen Wochen stetig wachsender Beliebtheit. Jene sind an klassische Karten ausangelehnt, zum Beispiel Rust Aber auch andere Schauplätze, zum Beispiel aus dem Zombie-Modus von CoD, baute er in Fortnite detailgetreu nach. Nun wurden sie von Epic Games aus dem Spiel entfernt.Auf Twitter zeigt sich Mist Jawa sichtlich enttäuscht. So verkündet er: "Ich werde nicht länger[urheberrechtlich geschützte] Karten erstellen". An neuen Projekten für Shooter- und Zombie-Fans würde er allerdings trotzdem weiterarbeiten, wie er im selben Atemzug bekannt gibt.Neben den gelöschten Karten entschied sich Mist Jawa außerdem dazu, alle Tweets und YouTube-Videos, die mit den Call of Duty-Maps in Fortnite zusammenhingen, zu löschen. Währenddessen geht man davon aus, dass Epic Games eine DCMA-Abmahnung für die an CoD angelehnten Karten bekommen haben könnte. Denn streng genommen verstoßen die mit dem Creative Mode erstellten Maps gegen die Urheberrechtsrichtlinien des Unternehmens. Jenen zufolge ist es Spielern nämlich untersagt, in Fortnite Inhalte zu veröffentlichen, die auf fremdem geistigen Eigentum basieren.Epic Games bestätigte derweil, dass Spieler, die gegen die Richtlinien von Fortnite verstoßen, mit harten Strafen bis hin zu dauerhaften Bans rechnen müssen. Karten aus dem ersten Kapitel des Battle Royale-Hits nachzubauen, sei dank einer Änderung der Richtlinien jedoch gestattet. Schon zuletztseine Fans.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer