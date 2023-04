Fortnite: Berufungsgericht gibt Apple erneut Recht - in neun von zehn Punkten

Apple-Regeln sind rechtmäßig – bis auf Eine

Was wird aus Fortnite?





Lost another court verdict, climbed another mountain. The world has come a long way since 2020 when this journey began, with much progress achieved by many people in many nations around the world. And onward we go! https://t.co/d1uT5EIzBP pic.twitter.com/qlWhcBUNYS



— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 25, 2023

Seit 2021 befinden sichals Entwickler vonundim Rechtsstreit. Nun gab ein Berufungsgericht dem iPhone-Hersteller in fast allen Punkten recht – wodurch Apple weiterhin seine Appstore-Regeln durchsetzen kann.Epic Games wollte einst die Abgabe von 30 Prozent an Apple bei Käufen über den Appstore umgehen und implementierte in Fortnite auf eigene Faust ein externes Bezahlsystem. Kaum bekam Apple Wind davon, warf man Fortnite aus dem Appstore und es kam zum langjährigen Rechtsstreit. Nachdem bereits in US-Gericht zuvor dem Konzern mit dem Apfel recht gab, konnte das Unternehmen nun auch in der Berufung einen Sieg davon tragen.Im Rechtsstreit warf Epic Games Apple unfairen Wettbewerb vor und wollte,und die Regeln des Appstores in Frage gestellt werden. Am Ende zieht aber der Fortnite-Entwickler den Kürzeren, wie nun ein Berufungsgericht noch einmal herausstellte.Die Regeln von Apple sind demnach rechtens. "Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren hat ein Bundesgericht entschieden, dass Apple die Kartellgesetze auf Landes- und Bundesebene einhält", so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber CNBC . Lediglich in einem Punkt muss Apple nachgeben: Links zu externen Zahlungsmöglichkeiten innerhalb von Apps dürfen nicht verboten werden.Bereits bei der ersten Verhandlung im Jahr 2021 wurde Apple vom Gericht dazu aufgefordert, dass es solche Links zulassen muss. Dadurch können App-Entwickler die Provisionsabgabe an Apple umgehen, weshalb der Konzern eine entsprechende Berufung ankündigte.Trotz der erneuten Niederlage vor Gericht will Epic weiter gegen Apple kämpfen. Dies kündigte Tim Sweeney, Chef des Fortnite-Entwicklers, indirekt in einem Tweet an. "Ein weiteres Gerichtsurteil verloren, einen weiteren Berg erklommen. Seit 2020, dem Jahr, in dem diese Reise begann, hat die Welt einen weiten Weg zurückgelegt, mit vielen Fortschritten, die von vielen Menschen in vielen Ländern der Welt erzielt wurden. Und wir gehen weiter!"Ob Epic Games sich somit den Regeln Apples beugt und dadurch eine Rückkehr von Fortnite in den Appstore möglich wäre, bleibt also weiterhin fraglich. Seit 2020 ist dasund nur über Umwege, wie etwa Nvidias Cloud-Dienst GeForce Now, auf Apple-Geräten spielbar.