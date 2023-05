Fortnite: Alle Infos & kostenlosen Skins zum Star Wars-Event Finde die Macht

Fortnite: Alle Infos zum großen Star Wars-Event Finde die Macht

Obi-Wan erlaubt es euch, Objekte und Spieler wegzustoßen.

Anakin bringt euch bei, wie ihr Objekte und Spieler zu euch zieht.

Darth Vader verrät euch derweil, wie ihr Objekte auf andere Spieler werfen könnt.

Welche Belohnungen gibt es?

Weitere Skins im Echtgeld-Shop

Lichtschwerter werden gezündet, Blasterschüsse abgefeuert: Inherrscht der Krieg der Sterne. Ab sofort bis zum 23. Mai 2023 dreht sich im Battle Royale von Epic Games alles umAnders als zuvor beschäftigt sich das diesjährige Star Wars-Event nicht mit der alten Trilogie oder mit der Disney-Trilogie, sondern es geht um die Episoden 1 bis 3. In Finde die Macht könnt ihr dieses Mal unter anderem mitoderin die Schlacht ziehen – und sogar einenfreischalten.Das Event läuftund bringt beide Seiten der Macht erneut ins Spiel. Auf der hellen Seite der Macht könnt ihr euch für Anakin Skywalker oder Obi-Wan Kenobi entscheiden, während auf der dunklen Seite der Macht natürlich Darth Maul bereitsteht. Deren Hologramme findet ihr fortan auf der Fortnite-Insel und wählt dabei euren Lehrmeister aus.Unabhängig davon, welche Seite ihr wählt, erhaltet ihr dadurch sofortigen Zugang zum Lichtschwert und der Macht. Solange ihr das Lichtschwert tragt, könnt ihr schneller sprinten und einen Doppelsprung ausführen. Darüber hinaus gibt es je nach Lehrmeister noch eine weitere Machtfähigkeit:Zudem könnt ihr im Rahmen des Events Republik-Truhen finden, die euch den DC-15-Blaster bereitstellen. Klonsoldaten reiben sich besonders intensiv die Hände.Zusätzlich zu den spielerischen Neuerungen während des Events gibt es außerdem neue Aufträge, mit denen ihr anschließendfreischaltet. Je mehr Aufträge ihr abschließt, desto mehrsammelt ihr. Dieser wiederum gewährt euch Zugang zu den neuen Belohnungen, die es im Rahmen des Event-Battle-Pass gibt.Wie auch im herkömmlichen Battle Pass gibt es sowohl einen, als auch einenWeg. Beide enthalten jeweils elf verschiedene Belohnungen, deren Highlight es natürlich auf der höchsten Stufe gibt: In der kostenlosen Variante könnt ihr euch über einfreuen, während die Bezahlversionbeinhaltet. Zusätzlich enthält der kostenpflichtige Pass den Skin Coruscant-Wache.Wer zudem die Aufträge, die in drei Sets aufgeteilt sind und nach und nach online gehen, abschließt, kann sich bis zu drei Sith-Holocrons verdienen. Diese gewähren wiederum kostenlosen Zugriff auf den besonderen, also dem Schiff von Darth Maul.Aber an dieser Stelle hört es natürlich noch nicht auf. Wer noch mehr Star Wars will, kann im Rahmen des Events außerdem neue Skins im Item-Shop erwerben. Unter anderem gibt es Anakin Skywalker und, sowie zwei spezielle Klonsoldaten-Outfits. Diese kosten aber entsprechend Echtgeld und sind nicht kostenlos freischaltbar.Wie schon bei den vorherigen Star Wars-Events dürfte das Update bei vielen Spielern gut ankommen. Ganz anders als