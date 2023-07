Fortnite: Crossover mit Futurama bringt Skins und mehr in den Shop

Fortnite x Futurama: Ankündigungs-Trailer zeigt Skins, Gleiter und mehr

Nachdem in der Vergangenheit bereits einige bekannte und von Fans favorisierte Franchises ihren Weg in Epics beliebtes Battle Royale fanden, kommt nun das nächste spannende Crossover:Passend zu den neuen Episoden, die es auf dem Streaming-Dienst Disney+ zu sehen gibt, feiert dieihr Comeback nun auch in Videospielform - und die drei wohl beliebtesten Charaktere ihren Einstand im Battle Bus.Wie immer müsst ihr ein paar Taler im Ingame-Shop von Fortnite springen lassen, wenn ihr euch die coolen Futurama-, -oderholen wollt. Der dazugehörigegibt euch einen Blick darauf, welche Outfits und Gegenstände euch erwarten:Natürlich mit dabei: Das wohl chaotischste Trio der Galaxie, bestehend aus, Roboterund der violett-haarigen, in deren Haut ihr fortan in Fortnite ins Gefecht ziehen könnt. Die Skins kommen mit passenden Waffen und Rücken-Accessoires wie demoder einem, außerdem könnt ihr euch den Hängegleitersowie den witzigenals Emote sichern.Als Gameplay-Element findetals Beute, die ihr auf dem Boden der Insel auflesen oder direkt bei Bender selbst gegen ein paar Barren kaufen könnt, ins Spiel. Mit der Kanone könnt ihr eineMenge an Plasma abfeuern, ehe sieund ihr sie erst einmal wieder etwas abkühlen lassen müsst.Neben den Futurama-Skins und Cosmetics bringtnoch weitere Neuerungen, auf die Epic im hauseigenen Blog-Eintrag etwas näher eingeht . Schon über die vergangenen Monate begeisterte man Fans verschiedenster Film-, Serien- und Spielereihen mit coolen Crossovers, so zum Beispiel auch. Das Crossover im Rahmen der Veröffentlichung desLetztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer