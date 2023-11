Fortnite: Rückkehr der ursprünglichen Map sorgt für neuen Spielerrekord

Fortnite: Epic bringt die alte Map und damit zahllose Spieler zurück





Way to start things off with a big bang 💥



We're blown away by the response to #FortniteOG. Yesterday was the biggest day in Fortnite’s history with over 44.7 MILLION players jumping in and 102 MILLION hours of play.



To all Fortnite players, OG and new, THANK YOU!



— Fortnite (@FortniteGame) November 5, 2023





We’re continuing to monitor server health and capacity following the launch of the Fortnite OG season, and players may find they experience a short queue before logging in.



We appreciate your patience during this exciting time and look forward to you jumping in game. pic.twitter.com/7gbKdxddoc



— Fortnite Status (@FortniteStatus) November 4, 2023

Das vergangene Wochenende markiert einen neuenfür: Das populäre Battle Royalekonnte nicht nur seinenfür die meisten gleichzeitigen Spieler brechen.Obendrein sprangen auf einen Tag gesehen mehr Schieß- und Baubegeisterte als je zuvor aus dem blauen Battle Bus, um sich eine, die Epic mit der neuen Fortnite Season in ihren Erfolgshit bringt, anzusehen.Der rekordreiche Samstag dürfte den Entwicklern von Epic Games noch eine Weile in Erinnerung bleiben: Mit einer Spielerzahl, die sogar höher ausfällt als jene zum im Spiel abgehaltenen Live-Konzert von Travis Scott oder dem ursprünglichen Event zur Öffnung des Black Holes, schaffte es Dauerbrenner Fortnite, fastüber insgesamt 102 Millionen Stunden vor ihre Bildschirme zu fesseln, wie man nun über Twitter verrät:Im Zuge dessen bedankt man sich bei allen Fortnite-Spielern, egal ob alten Hasen oder völlig neuen Interessenten. Doch gerade das Comeback vieler Veteranen dürfte eine ganz bestimmte Neuerung zu verantworten haben: Die Rückkehr der, mit der Epic den Grundstein für das auch nach Jahren noch mit Seasons und Updates gespickte Battle Royale im Jahre 2017 legte. Schon zuvor konnte man jedoch einen Rekord verbuchen: Wie Fortnite.gg feststellt , hat die Wiedereinführung der sogenannten Fortnite OG-Karte, die Fans mit beliebten Landezielen wie Tilted Towers erwartet, für einen massiven Zustrom an Spielern gesorgt – bis zu knappam Samstag.Wenig überraschend sah sich Epic Games gezwungen, ein besonderes Auge auf die Stabilitätderund ihre Kapazitäten zu werfen, wobei Spieler sogar darüber informiert wurden, womöglich kürzerezu Stoßzeiten in Kauf nehmen zu müssen, um in die neue Saison zu starten. Im dazugehörigen Twitter-Update bedankte man sich jedoch im selben Atemzug noch einmal für die „Geduld während dieser aufregenden Zeit“, wie es ganz konkret heißt.Wenn ihr selbst nochmal mit der, die seit vergangenem Freitag in vollem Zuge läuft, in etwas nostalgische Stimmung kommen wollt, solltet ihr euch aber beeilen, denn allzu lang läuft diese, ähnlich, nicht mehr. Noch vor Weihnachten will man der Map einem weiterenunterziehen und ihr ein brandneues Design für dasverpassen. Aus diesem Grund wurde auch der, der üblicherweise mit 100 Stufen aufwartet, etwas abgekürzt, sodass ihr dieses Mal nur 50 Stufen erklimmen müsst, um die frischen Skins im Stil von vorherigen Fan-Favoriten wie Peely dem Banana Man freizuschalten.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer