Fortnite: Epic kündigt Besserung für stark kritisierten Skin-Jugendschutz an

Fortnite: "Unser Plan mit der Alterseinstufung ist nicht aufgegangen"





Welp, our plan for cosmetics with the ratings update didn’t hit the mark.



We're working on a few new options that we hope to have in place for say... some sort of big in-game event. Stay tuned, we’ll keep you posted <3



— Fortnite (@FortniteGame) November 19, 2023

Die man nicht mehr in allen Modi von Fortnite frei nutzen kann: Mit dieser Ankündigung zog Epic Games zuletzt viel Kritik auf sich. Jetzt hat das Entwicklerstudio eingelenkt und kündigt eine Änderung an, die aber noch ein wenig auf sich warten lässt. Der herkömmliche Battle Royale-Modus ist weiterhin für alle Spieler ab zwölf Jahren freigegeben, während aber einige Inseln im Kreativ-Modus auch für jüngere Spieler nutzbar sind. Diese Einschränkung gilt ebenso für so manche Skins, die ihr gegebenenfalls nicht mehr nutzen könnt, sofern das Outfit nicht mit der Insel kompatibel ist. Wut, Frust und Unverständnis, sodass Epic Games jetzt einlenkt. Auf Twitter gibt das Unternehmen zu, dass der eigene Plan in Bezug auf die Alterseinstufung nicht ins Schwarze getroffen hat. Man arbeite derzeit an ein paar neuen Optionen, die man für "eine Art großes In-Game-Event bereitstellen" möchte. Weiter ins Detail geht der Beitrag nicht, sondern endet stattdessen mit einem Herz-Emoji. Welche Optionen man genau verfolgt, bleibt also abzuwarten. Das in dem Beitrag angedeutete Event bezieht sich vermutlich auf den Start von Kapitel 5, welches voraussichtlich nach dem 2. Dezember veröffentlicht wird. An dem Tag endet Fortnite OG und wirft den aktuellen Nostalgie-Flash, der unter anderem zu einem Spielerrekord führte, wieder über Bord. Für die genauen Details, wie es mit Fortnite spielerisch weitergeht, lassen sich die Entwickler derzeit kaum in die Karten blicken. Sollte das Team aber bis dahin tatsächlich fertig mit den neuen Skin-Optionen werden, dann dürft ihr euch auf ein Update in der kommenden Woche einstellen. Gemutmaßt wird, dass Epic Games die Sichtbarkeit von Skins anhand des Accounts festlegt: Wer unter 12 Jahre alt ist, sieht dementsprechend ein paar weniger Outfits, während alle anderen davon nicht betroffen sind. Ob die Lösung tatsächlich so ausfällt oder Epic einen ganz anderen Ansatz verfolgt, wird die Zeit zeigen.