Fortnite: Alle Infos zum Live-Event Der Große Knall zusammengefasst

Fortnite: Alle Infos zum Live-Event Der Große Knall





✅ Unforgettable event

✅ Evolving all things as you know them

✅ Memorable reveal toward the end



December 2, 2023. 2pm ET. pic.twitter.com/xAhMKtmwiG



— Fortnite (@FortniteGame) November 21, 2023

Nach dem OG-Kapitel beginnt inein Neuanfang: Epic Games hat heute das großeder laufenden Saison angekündigt. Anfang Dezember soll ein Großer Knall folgen, welchen ihrim Spiel verfolgen könnt.Nachdemerst vor circa einem Jahr gestartet ist, folgt offenbar schon in wenigen Tagen der Übergang zu. Mit dabei ist dieses Mal eine große Kooperation mit einem bekannten Klemmbaustein-Hersteller sowie anscheinend Entwickler Harmonix.Genauer gesagt wird Epic Games am, um 20:00 Uhr das als Der Große Knall betiteltein Fortnite starten. Schon eine halbe Stunde zuvor wird es einen Einlass geben, damit ihr euch mit euren Freunden auch entsprechend darauf vorbereiten könnt. Was genau dann passiert, wird aber noch nicht verraten. Die Entwickler sprechen lediglich von einem "unvergesslichen Event" und einer "erinnerungswürdigen Enthüllung".Danach landet Fortnite in einen kurzen Ruhestatus, denn im Laufe des 3. Dezember erfolgt diedes sogenannten Neuanfangs. Ein großer Name, der offenbar zumindest eine Zeit lang mit Fortnite eng zusammenarbeiten wird?. Der dänische Hersteller teasert auf Twitter bereits an, dass ihr offenbar schon bald in Fortnite über ein paar bekannte Klemmbausteine stolpert.Darüber hinaus soll es mit dem neuen Fortnite auch einenfür all diejenigen geben, die früherodergeliebt haben. Harmonix, die einst für beide Musikreihen zuständig waren, gehören seit 2021 zu Epic Games und haben offenbar in der Zeit an einer Rhythmus-Erfahrung für Fortnite gearbeitet. Angeblich sollen zu Beginn unter anderemundvertreten sein, wie der Twitter-Nutzer HYPEX schreibt.Bis zum Wechsel wird aber noch dergroß geschrieben. Auf der anderen Seite kämpft Epic Games aktuell mit