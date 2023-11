Fortnite: Angeblich wird bald Eminem als Skin erscheinen

Fortnite: Eminem als Skin geleakt

Mom's Spaghetti: Einer der bekanntesten undder Welt befindet sich offenbar im Anflug, um demnächst inspielbar zu sein. Zumindest in der Gerüchteküche wird eine ensprechende Zusammenarbeit aktuell sehr heißt gekocht.Bekanntermaßen bereitet sich Epic Games derzeit darauf vor,. Ein großes Live-Event, als Der Große Knall betitelt, soll das nächste Kapitel des Battle Royales einläuten. Ganz vorne mit dabei? Die dänischen Klemmbausteine von Lego und ein weitererWer es anhand der Einleitung noch nicht erraten hat: Es handelt sich natürlich um Marshall Bruce Mathers III, besser bekannt unter seinem Künstlernamen. Der in Missouri geborene US-Rapper ist einer der erfolgreichsten Künstler der Neuzeit und offenbar dazu bereit, sich demnächst in Fortnite verweigen zu lassen, nachdem er Epics Battle Royale-Shooter selbst schon im Song Tone Deaf erwähnt hatte ("At the crib, playin' Fortnite with your grandma").Die frisch aufgekommenen Gerüchte stammen von den in der Regel verlässlichen Twitter-Nutzern HYPEX und FNBRintel , die eine entsprechende Kollaboration zwischen Eminem und dem Epic Games-Hit geleakt haben. Gemäß dieser Informationen soll es mindestensgeben: Einerseits ein Eminem im Look von The Real Slim Shady, andererseits im Outfit seines letzten Studioalbums Music To Be Murdered By.Auch weitere Items, wie etwa ein neues Rückenaccessoire, sollen Teil des Eminem-Pakets werden. Unklar ist allerdings noch, ob der Skin nur im Ingame-Shop kaufbar sein wird, wie zuletzt der siebenfache Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton, oder Eminem Teil des nächsten Battle Pass wird.Offiziell bestätigt ist die Zusammenarbeit ohnehin noch nicht. Als sicher gilt hingegen eine Partnerschaft mit Lego, die wohl auch bereits