Fortnite: Man of Steel-Regisseur Zack Snyder hegt schlafraubende Leidenschaft für das Battle Royale

Zack Snyder kommt einfach nicht von Fortnite los – ganz zur "Freude" seiner Frau

Arbeitet er nicht gerade an seinen neuesten Hollywood-Streifen, beispielsweise dem kommenden, fühlt sich Regisseurin seiner Freizeit vor allem von Videospielen angezogen. Ganz besonders hätte es ihm aber Epics beliebtes Battle Royaleangetan.Bekannt ist der Filmemacher vor allem für seine actionreichen Titel wieoder dem etwas jüngeren, doch eigenen Aussagen zufolge können sich auch seine Fortnite-Künste sehen lassen, die ertrainiert, wie nun bekannt wurde.Wie er im Gespräch mit Wired nun verriet, versuchte seine Frau in der Vergangenheit bereits, ihn davon zu überzeugen,als sich Runde für Runde aus dem Battle Bus zu stürzen: "Ja, ich habe zu viel Fortnite gespielt. Ich bin eigentlich ziemlich gut in Fortnite", erklärt er. "Aber es war auchund meine Frau meinte: 'Spielst du ernsthaft Fortnite um 3 Uhr morgens gegen 12-Jährige?'".Zwar entlockte man Snyder im Laufe des Gesprächs bedauerlicherweise keinerlei Informationen zu seinem, allerdings erfahren wir, mit welchemer in Fortnite am liebsten über die Map streift. So sei es das Kostüm von– einem beliebten Charakter aus Adult Swims Animations-Hit Rick and Morty, den Snyder auch zu gern auf der großen Kinoleinwand sehen würde, welches er sich am liebsten überstreift. „Wenn du also von Meeseeks getötet wurdest, könnte das Zack Snyder gewesen sein“, scherzt der Regisseur.Erst zu Beginn des Jahres bekundete er sein Interesse an denund. Während Halo aber bereits eine Serienadaption vorweisen kann, arbeitet Netflix gemeinsam mit Entwickler The Coalition derweil an einem Gears of War-Film.Das nächste Projekt des Cineasten ist zudem ohnehin bereits in Stein gemeißelt: Miterwartet uns schon bald ein neuer Netflix-Film, der erst jüngst einen taufrischen Trailer spendiert bekommen hat. Und wie immer verspricht der Snyder-Streifen dank Lichtschwertern, Raumschiffen und allerlei kurioser Kreaturen ein anständiges Aufgebot an Action zu bieten. Amist es soweit, dann erscheint Rebel Moon beim Streaming-Dienst. Wer vorher schonmal etwas denauf Trab bringen möchte, bekommt aber im Lieblingsspiel des Regisseurs dazu beste Gelegenheit, denn schon am 2. Dezember erwartet uns in Fortnite der größte Knall seit Langem . Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer