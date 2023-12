Fortnite: Drei neue Games im Fortnite-Universum angekündigt

Fortnite: Baut mit Lego und musiziert mit euren Freunden

Neben dem neuen Battle Pass für Kapitel 5, Season 1 wird der Battle Royale Shooterin den nächsten Tagen einige Erweiterungen in Form von Crossover-Spielen erhalten. Diese entstehen in Zusammenarbeit mit anderen renommierten Spielefirmen.Die Live-Service-Games sindund können gespielt werden, wenn ihr das Hauptspiel von Fortnite gestartet habt. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit mit Lego, einen Fun-Racer und ein kooperatives Musikspiel.In, der offiziellen Kooperation von Epic Games und dem populären dänischen Klemmbausteinhersteller, dreht sich – wie sollte es bei dieser Kombination auch anders sein – alles ums Bauen.sollen im Fokus stehen, wie es auf der offiziellen Homepage von Epic heißt. In rieseigen offenen Welten soll gebaut, gekämpft und jede Altersklasse mit magischen Ideen abgeholt werden.Beimtreten die Spieler in einem rasanten und abwechslungsreichen Arcade-Racer gegeneinander an. Derund hat dabei sicher auch das ein oder andere Schmankerl aus bekannten Fortnite-Welten parat. Das Rennspiel wurde in Zusammenarbeit mit Psyonix entwickelt, das uns bereits den Dauerbrennerbeschert hat.Inschließlich können die Spieler mit ihren Freunden eine virtuelle Band gründen und auftreten. Gemeinsam oder auch solo könnt ihr Songs bekannter Künstler spielen, in der ersten Season beispielsweise von. Das Musikspiel wurde von Harmonix entworfen, dem Studio hinter. Auch Fortnite Festival wird stetig mit Updates versehen und um neue Künstler und Songs erweitert.Alle drei kostenlosen Live-Service-Games erscheinen noch diese Woche, den Anfang macht LEGO Fortnite, Rocket Racing folgtund Fortnite Festival dann. Warum Fortnite kürzlich einen Spielerrekord aufgestellt hat, könnt ihr hier lesen.