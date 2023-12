Fortnite: Neuer Modus bringt über 1.200 Lego-Figuren

Fortnite: 1.200 Lego-Skins – und das ist noch längst nicht alles

In dieser Woche erscheinen im Rahmen vongleich drei neue Spielmodi, für die sich Epic Games renommierte Kooperationspartner an Land gezogen hat. Den, wo das kreative Bauen des Lego-Universums auf die ausgeflippte Welt von Fortnite trifft.Damit ihr in diesem Spiel auch mit standesgemäßer Optik unterwegs seid, hat sich Epic Games etwas einfallen lassen und mal eben alle original Fortnite-Skins- so dürft ihr mit eurem Lieblingscharakter im Klemmbaustein-Look durch die Welt streifen.Konkret bedeutet dies, dassauch im alternativen Lego-Stil genutzt werden können. Diese werden automatisch in eurem Spind für die Skins, die ihr schon besitzt, hinzugefügt. Auf der Detailseite des Outfits könnt ihr den alternativen Stil auswählen. Auch die freigeschalteten Emotes lassen sich mit diesem Design nutzen. In Zukunft werden regelmäßig neue Lego-Styles für kommende Charaktere herausgebracht, wie es auf der offiziellen Homepage von Fortnite heißt.Einen kleinen Wermutstropfen gibt es jedoch: So sind lizensierte Charaktere, die über die Zusammenarbeit von Fortnite mit anderen Franchises ihren Weg ins Spiel gefunden haben, (noch) nicht als Lego-Figuren spielbar. Das könnte sich aber künftig ändern, besonders wenn diese Franchises wiederum Kooperationen mit Lego haben,. Dass es also bald einen Lego-Spider-Man oder Lego-Mandalorian in Fortnite gibt, ist nicht unwahrscheinlich – Crossover hoch drei.Bis dahin können Spieler in LEGO Fortnitewie dem Kuscheloberbeauftragten, Schali, Fischstäbchen oder Skye durch die phantasievolle Steckbausteinwelt streifen. Welchewerden, könnt ihr hier lesen.