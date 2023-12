Fortnite: Epic arbeitet weiter daran, Nintendo-Charaktere ins Spiel zu bringen

Fortnite: Epic hofft weiterhin auf Mario und Co.

Inkommen alle zusammen: Ob Darth Vader, Spider-Man, Kratos, der Master Chief, Lewis Hamilton oder neuerdings auch Eminem – sie alle sind bereits als Skins vertreten.odersind bislang allerdings nicht zu finden, und das wird sich wohl so schnell auch nicht ändern.Generell istdafür bekannt, sehr sorgsam damit umzugehen, an wen man die eigenen Charaktere und Franchises lizenziert. Auch Epic hat bereits versucht, das japanische Unternehmen zu einerzu bringen, aber ist auf ziemlichen Widerstand gestoßen. Die Flinte wirft das Entwicklerteam trotzdem noch nicht ins Korn.Dies deutet zumindest Saxs Persson, der Executive Vice President von Epic Games, in einem Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von Axios an. Demnach habe das Fortnite-Team bereits in der Vergangenheit, aber keinen wirklichen Fortschritt erzielt. Persson hofft allerdings weiterhin darauf, dass man die Mario-Erfinder umstimmen kann."Nintendo hat seine Strategie und wir haben unsere Strategie", so Persson, und spekuliert darauf, dass Mario, Link oder andere Nintendo-Charaktere doch noch in Fortnite auftauchen werden., heißt es abschließend. Ein Hindernis für Nintendo als in der Regel familienfreundlich orientiertes Unternehmen dürfte es jedoch sein, dass Fortnite trotz der bunten Optik in erster Linie ein Battle Royale-Vertreter ist, in der sich Spieler gegenseitig mit mehr oder weniger realistischen Waffen abschießen.Mario mit einem Sturmgewehr in der Hand erscheint demnach unrealistisch, allerdings ergeben sich derzeit bei Fortnite. Mit, der sich als klassisches Survival-Game versteht, bei der Interessierte zusammen- und nicht gegeneinander spielen.sind so konzipiert, dass sie von quasi allen Altersgruppen ausprobiert werden können.Zusammen mit den vor kurzemist Persson deshalb der Ansicht, dass man in Zukunft auch Franchises an Bord holen kann, diewaren. Welche das sind? Das wird die Zukunft zeigen.