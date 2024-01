Fortnite: Erfolgreicher als GTA, EA FC und Call of Duty zusammen

Dank Fortnite: Epic Games zieht an EA vorbei

Das vergangene Jahr war in der Videospielwelt geprägt von einer Vielzahl an neu auf den Markt gebrachten AAA-Titeln. Ein über sechs Jahre altes Spiel hat es jedoch geschafft, namhafte Mitbewerber gegen Ende des Jahresund gleichzeitig seinem Entwicklerstudio zu einem Meilenstein verholfen.In einem Diagramm veranschaulicht die Analyseplattform Ampere dieim zweiten Halbjahr 2023. Während die Zahlen bei den meisten Anbietern gleichbleiben, ist bei einem Graph eine steile Kurve zu beobachten. Das ist darauf zurückzuführen, dass im Monat November ein Spiel beliebter war alsundzusammen.So heißt es in der Mitteilung von Ampere , dass die Zahl der Stunden, die Spieler inverbrachten, von Oktober auf Novemberstiegen. Dies ist zweifelsohne auf das Update Fortnite OG zurückzuführen, das dem Battle Royale Shooter die meisten gleichzeitigen Spieler seit Release des Games im Jahr 2017 bescherte. Auch begünstigt durch die Updatesundl verbrachten im Dezember Konsolenspieler über 1,6 Milliarden Stunden in dem Shooter.Für Entwickler Epic Games bedeutete das, womit man sich erstmals seit Jahren vor Marktführer EA (13,6 Prozent) platzieren konnte. Allerdings werden Microsoft und ActivisionBlizzard in der Statistik noch als einzelne Unternehmen geführt. Der Software-Riese hat den Call of Duty- und-Entwickler jedoch mittlerweile aufgekauft; zusammen lägen die beiden Firmen mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent auf Rang eins.Ob, weitere Skins für Fortnite zu lizensieren? Schon länger arbeitet man daran, Nintendo-Aushängeschilder wie Mario, Zelda oder Samus Aran als. Nintendo stellt sich noch quer, vielleicht auch, weil Fortnite-Charaktere auch aufsind.