Fortnite: Epic bestätigt - Soll noch 2024 auf Apples iOS-Geräte zurückkehren

Trotz Streit zwischen Apple und Epic: Fortnite kommt noch 2024 zurück auf die iOS-Geräte





Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC



— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024





Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.



They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive…



— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Nachdem eines der beliebtesten Battle Royales der letzten Jahre lange Zeit nicht auf denund anderen-Geräten zu finden war, darf es nun seine Rückkehr feiern:verkündet, dassnoch 2024 wieder auf europäischen iOS-Geräten spielbar sein soll.Der Umstand mag überraschen, denn zuletzt, in welchem der Spieleentwickler und -Publisher den Kürzeren zog. Alles Schnee von gestern? Keineswegs, wietrotz des Umstandes behauptet.Einen haargenauen, wann der Epic Games Store oder Fortnite zurück auf die Apple-Geräte kommen soll, gibt es bislang nicht. Fest steht allerdings, dass beide Apps nur für das iOS-Betriebssystem in Ländern verfügbar sein werden, die unter denfallen.Im Rahmen eines Twitter-Posts informiert uns Epic Games darüber, doch„Bleibt auf dem Laufenden, wenn wir den Zeitplan für die Regulierung herausfinden. Wir werden weiterhin vor den Gerichten und Aufsichtsbehörden argumentieren, dass Apple gegen das Gesetz verstößt“, so heißt es ferner. Vom gemeinschaftlichen Rauchen einer Friedenspfeife kann hier wohl eher nicht die Rede sein, stattdessen wird in passender Battle Royale-Manier bis zum Schluss um den Sieg gegen Apple gerungen.Auch Epics CEO, Tim Sweeney, äußerte sich ausführlichst zu den jüngsten Entwicklungen mit einem eigenen Tweet. In diesem fand er ebenfallsfür den Apfel-Konzern, stattdessen schreibt er: „Apples Plan, das neue europäische Gesetz zum Digital Markets Act zu unterlaufen, ist ein hinterhältiger neuer Fall von Malicious Compliance“ und „Sie zwingen Entwickler dazu, sich zwischen der Exklusivität des App Stores und den Store-Bedingungen zu entscheiden, die nach dem DMA illegal sind, oder ein neues, ebenfalls illegales wettbewerbswidriges System zu akzeptieren, das mit neuen Junk Fees auf Downloads und neuen Apple-Steuern auf Zahlungen, die sie nicht verarbeiten, gespickt ist“.Die, was im App Store angeboten wird, gebe Apple die Macht, andere digitale Stores daran zu hindern, mit ihm zu konkurrieren, fasst Sweeney noch einmal zusammen. Darunter dürfte vor allem das Bestreben seines eigenen Unternehmens, den, leiden. Erst zum Ende des letzten Jahresein „Sieg für alle Entwickler und Konsumenten“, wie Tim Sweeney es seinerzeit formulierte.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer