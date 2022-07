PS2 VR Headset: Sony gibt weitere technische Details bekannt

Mit praktischer Durchlass-Ansicht



Das neue VR-Headset für die Playstation 5 steht schon jetzt auf dem Einkaufszettel vieler Spieler. Nun gibt Sony ein paar neue Details zur VR-Brille bekannt – ein Releasetermin ist nicht dabei.Mit Horizon: Call of the Mountain wurde bereits das erste First-Party-Spiel für das kommende PSVR2-Headset vorgestellt, nun spricht Sony darüber in welchen technischen Rahmen die optisch vielversprechend Monster-Hatz und weitere VR-Spiele verwirklicht werden.Die neuartige Durchlass-Ansicht ermöglicht es dem Spieler auf Knopfdruck, die reale Umgebung sichtbar zu machen, ohne die VR-Brille dafür abnehmen zu müssen. Mithilfe der integrierten Frontkameras des PSVR2 kann einfach die Funktionstaste am Headset gedrückt werden – oder der Spieler nutzt die entsprechende Anzeige im im Control Center um zwischen dem Anzeigen der Umgebung und der Darstellung eines VR-Spiels zu wechseln.Mit der Karte im Control-Center kann auch der Spielbereich ohne große Mühe festgelegt werden. Der Spieler steckt dazu einfach mit den Controllern einen Bereich ab und wird beim Spielen entsprechend gewarnt, wenn er sich einer Grenze dieses Areals nähert. Ebenfalls ist es möglich, sich beim Spielen nun selbst zu filmen, wenn man über die entsprechende Kamera für die Playstation 5 verfügt.Im VR-Modus stellt die Brille eine 360-Grad-Ansicht VR-Spielen in einer virtuellen Umgebung zur Verfügung. Die Inhalte werden im HDR-Videoformat mit einer Auflösung von 4000 x 2040 (2000 x 2040 pro Auge) und einer Bildfrequenz von 90 Hz/120 Hz angezeigt. Im Kinomodus wird die Benutzeroberfläche und alle Inhalte Inhalte auf einer virtuellen Kinoleinwand angezeigt. Die Darstellung erfolgt hier im HDR-Videoformat mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und 24/60 Hz und einer Bildfrequenz von 120 Hz.Einen genauen Erscheinungstermin für die PS VR2 gibt es bis jetzt allerdings noch nicht, auch ein Preis wurde von Sony noch nicht kommuniziert.