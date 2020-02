ibb & obb: Kooperativer Puzzle-Plattformer erscheint auch für Switch

Screenshot - ibb & obb (Switch) Screenshot - ibb & obb (Switch) Screenshot - ibb & obb (Switch) Screenshot - ibb & obb (Switch) Screenshot - ibb & obb (Switch) Screenshot - ibb & obb (Switch)

Am 5. März 2020 wird Sparpweed seinen bereits für PC und PlayStation 3 (zum Test ) erhältlichen Rätsel-Plattformer ibb & obb auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Vorbestellungen im eShop werden aktuell 15 Prozent Rabatt gewährt (12,69 Euro statt 14,99 Euro). DIe Switch-Umsetzung soll überarbeitete Grafiken, Animationen und Levels sowie Touchscreen-Unterstützung bieten.In der Spielbeschreibung heißt es: "ibb & obb ist ein kooperatives Zwei-Spieler Game, in einer Puzzlewelt, in der die Schwerkraft zwei Richtungen hat. Erfolgreich spielen ist nur möglich, wenn Ihr zusammenarbeitet. Finde einen Freund für eine lokale Session gemeinsam auf dem Sofa, oder spiele online zusammen mit anderen. Falle nach oben und Springe nach unten durch 15 Levels, gefüllt mit Puzzles in doppelter Gravitation und entdecke 8 versteckte Welten, die dein neu erlerntes nicht-Newton'sches Können bis zum Maximum fordern. Alle Level haben ihre eigene, einzigartige Musik, komponiert von Kettel, bekannt für seine warm und melodisch klingende Electronica."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch