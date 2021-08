Quake: Gerücht: "Revitalized Edition" dürfte auf der QuakeCon vorgestellt werden

Eine überarbeitete und inhaltlich erweiterte Version von Quake ab 1,49€ bei kaufen ) (1996) scheint bei MachineGames entwickelt zu werden - passend zum 25. Jubiläum des Shooters von id Software. Die neue Version dürfte auf der diesjährigen QuakeCon at Home ( wir berichteten ) vorgestellt werden, denn eine entsprechende Beschreibung war kurze Zeit auf dem QuakeCon-Zeitplan zu lesen. XboxEra entdeckte diesen Hinweis auf eine "Revitalized Edition" beim Panel "Let's talk Quake" (20. August ab 16:45 Uhr). Die Beschreibung wurde in der Zwischenzeit wieder entfernt.Entfernte Panel-Beschreibung: "Quake is back, in this special stream John Linneman from Digital Foundry talks to Jerk Gustafsson of MachineGames about the title's iconic legacy and what it meant to both of them. The pair will also discuss the additional content Machine Games have contributed to this revitalized edition."MachineGames war seit 2014 für die jüngsten Wolfenstein-Spiele verantwortlich. Bei dem schwedischen Studio wird an einem neuen Indiana-Jones -Spiel sowie an Wolfenstein 3 ( Spekulation , da noch nicht offiziell angekündigt) gearbeitet.