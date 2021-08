Quake: Unangekündigtes "Quake Remastered" bekommt koreanische Alterseinstufung

Bei MachineGames scheint derzeit eine überarbeitete und inhaltlich erweiterte Version von Quake ab 1,50€ bei kaufen ) (1996) entwickelt zu werden. Die neue Version dürfte auf der heute Abend um 20 Uhr startenden QuakeCon at Home vorgestellt werden ( wir berichteten ) - passend zum 25. Jubiläum des Shooters von id Software. Eine entsprechende Beschreibung war bereits kurze Zeit auf dem QuakeCon-Zeitplan zu lesen.Mittlerweile weist auch eine Alterseinstufung des " Game Rating and Administration Committee of Korea " auf solch einen Titel hin (via Gematsu.com ): Dort trägt das entsprechende Spiel den Namen "Quake Remastered". Die für die USA und Kanada zuständige ESRB wiederum hat mittlerweile einen schlicht "Quake" genannten Titel für Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S eingestuft (Mature 17+).Aus dem Text lässt sich allerdings nicht das Ausmaß der Überarbeitung deuten. Stattdessen geht es - passend zur Einstufung - primär darum, welche Kreaturen in welchem Rahmen wie blutig getötet werden. Aufgezählt werden u.a. Zombies, dämonische Streitkräfte, Skorpione und Menschen, die mit Instrumenten wie Flinten, Nailguns und Garanatwerfern gemeuchelt werden. Gematsu.com geht davon aus, dass es sich um das gleiche Remaster wie in Korea handelt. Auf dem QuakeCon-Zeitplan wurde übrigens noch ein abweichender Name genannt, nämlich die "Revitalized Edition".Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen