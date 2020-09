Blade Runner: Enhanced Edition: Die überarbeiteten Zwischensequenzen im Vergleichsvideo

ChrisJumper schrieb am 07.09.2020 um 12:15 Uhr

Also als Adventure...

Nee ich finde da hätten sie besser ein komplett neues Spiel gemacht. Neue Mechaniken aktuelle Grafik komplett neue Programmiert. Auch weil es ein Adventure ist, welches von der Geschichte und den Mechaniken lebt.

Das Besondere an Blade Runner war ja die Echtzeit in Kombination mit den Entscheidungen, auch durch die Feuergefechte und das sich die Story verändern konnte.

Jetzt nachdem man die Möglichkeiten hat, dies alles relativ Kostengünstig mit den Computern zu Rendern, ist es schon traurig wenn dann so etwas dabei heraus kommt. Man muss das vergleichen mit den Blade Runner Film (Blade Runner 2049) der 2017 erschienen war.

Da schneidet das Spiel dann doch sehr schlecht ab, auch wenn ich es als gut gealtert betrachte. Für das gebotene würde ich aber auch ohne Probleme das Original spielen, auch wenn die Filmsequenzen dann immer noch Pixelig aussehen.

Für die Fans ist es dennoch besser als nicht.