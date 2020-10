Blade Runner: Enhanced Edition: Auf unbestimmte Zeit verschoben; Original-Daten sind nicht auffindbar

Die Enhanced Edition als Remaster von Blade Runner ab 299,95€ bei kaufen ) (1997) wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Stephen Kick (CEO von Nightdive) erklärte in einem Interview mit Eurogamer , dass sie derzeit auch keinen Release-Zeitraum nennen können, weil die Überarbeitung des Spiels ziemlich schwierig sei, da sie keinen Zugang zu den Original-Daten bekommen haben. Das Original-Material ging nach der Übernahme der Westwood Studios durch EA "irgendwie verloren". Nur Bruchteile wurden gefunden. Nicht einmal die Audio-Aufnahmen konnten entdeckt werden. Letztendlich stehen sie "mit leeren Händen" da und müssten via "Reverse Engineering" die notwendigen Elemente aus dem Original extrahieren.Die Arbeit an dem Remaster wird noch durch die ungewöhnliche Grundstruktur des Spiels erschwert, da extrem komprimiertes Videomaterial verwendet wurde und in den Adventure-Szenen keine einzelnen Charaktere manipuliert bzw. animiert werden, sondern jedes Bild (Frame) ein eigenes 3D-Modell ist. Kick glaubt, dass die meiste Arbeit an dem Programmcode bereits abgeschlossen ist. Im Moment experimentiert das Team damit, wie sie den Rest des Spiels vorantreiben können.Bei der Vorstellung der überarbeiteten Videosequenzen im September wollten die Entwickler die Videosequenzen noch mit 60 fps wiedergeben (siehe Vergleichsvideo unten). Dieses Ziel werden sie sehr wahrscheinlich nicht umsetzen können. Aktuell sind "filmähnliche" 30 fps mit zusätzlicher Filmkörnung geplant, während sich das Team darauf vorbereitet, die Ingame-Engine in einen "zeigbaren Zustand" zu bringen.Die Blade Runner: Enhanced Edition bietet überarbeitete Charaktermodelle und Animationen im Point-&-Click-Adventure-Bereich, Widescreen-Unterstützung, Anpassungsmöglichkeiten von Tastatur & Controller und mehr. Die Tonalität und den Look des Originals wollen die Entwickler aber bewahren. Die Zwischensequenzen wurden mit der Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen hochskaliert und optimiert - ähnlich wie bei der Command & Conquer Remastered Collection. Der Remaster soll für PC (Steam) und Konsolen (PlayStation, Switch und Xbox) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition Cinematic Update