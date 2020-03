4Netplayers: Anzeige: TeamSpeak-3-Server mit fünf Slots derzeit kostenlos

Im Zuge der Coronakrise und der damit verbundenen Maßnahmen um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, bietet 4Netplayers kostenlos TeamSpeak-3-Server mit fünf Slots an (für drei Monate). Die entsprechende Aktion findet ihr unter dem Link http://4p.de/ts3_4free "Menschen online zu verbinden, ist unsere Mission. Und darum wollen wir als 4Players allen Menschen da draußen mit dem helfen, was uns zur Verfügung steht. Daher stellen wir allen, die Ihre Verantwortung in dieser Krise ernst nehmen, einen 5 Slot Teamspeak Server kostenlos für 3 Monate zur Verfügung. Damit die Verbindung zur Außenwelt nicht abreißt, egal ob zu den Kollegen im Homeoffice oder zu Freunden beim abendlichen Zocken", heißt es in der Ankündigung.Darüber hinaus stellte 4Netplayers klar, dass der Kunden-Support (trotz Homeoffice) zu 100 Prozent weitergeht. Es könnte allerdings dazu kommen, dass die Beantwortung von Anfragen etwas länger dauert - oder aber nicht gleich beim ersten Klingeln das Telefon abgehoben wird."Unser Dank gilt in diesen Zeiten all den Menschen, die als Ärzte, Pfleger oder Krankenschwestern an vorderster Front gegen das Virus kämpfen. Denen, die derzeit an der Supermarktkasse sitzen, die Regale auffüllen oder die Waren transportieren und den Laden am Laufen halten. Allen, die dafür sorgen, dass unser Alltag nicht völlig zusammenbricht. Aber auch allen Menschen, die Ihren Teil beitragen und daheim bleiben, soweit es geht - auch wenn es schwer fällt."