THQ Nordic: Ein Remake und eine "neue Vision" eines bekannten Spiels sollen auf der E3 2019 angekündigt werden - 4Players.de

THQ Nordic wird im Rahmen der E3 2019 (11. bis 13. Juni) zwei neue Spiele vorstellen. In der Ankündigung, die an die US-Presse verschickt wurde, ist von der "lang erwarteten Rückkehr eines galaktisch geliebten Spiels / Reihe" die Rede. Dieses Projekt wird als Remake beschrieben. Das Schlagwort "galaktisch" lässt auf ein Remake von Destroy All Humans oder Timesplitters spekulieren. Das zweite Spiel wird als "neue Vision eines geliebten Spiels" bezeichnet, was so ziemlich auf jede Marke aus ihrem Portfolio zutreffen könnte. Für Darksiders 4 wäre es aber noch zu früh. Die Ankündigung von ELEX 2 dürfte eher im europäischen Raum erfolgen.THQ Nordic (bestehend aus THQ Nordic GmbH, Deep Silver und Coffee Stain) verfügt über einen umfangreichen Franchise-Katalog, darunter Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (exklusive Lizenz), Titan Quest, MX vs ATV, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild, Timesplitters, Second Sight, Kingdoms of Amalur und noch andere Marken. Das Unternehmen verfügt über fünfzehn interne Spieleentwicklungsstudios in Deutschland, Großbritannien, Finnland, den USA und Schweden und beschäftigt fast 2.000 Mitarbeiter.