THQ Nordic: Piranha Bytes und sämtliche Markenrechte an Gothic, Risen und ELEX übernommen - 4Players.de

THQ Nordic hat Piranha Bytes vollständig erworben - inkl. des Warenzeichens und sämtlicher Markenrechte an Gothic, Risen und ELEX. Die neu gegründete Gesellschaft (Piranha Bytes GmbH, Essen/Deutschland) wird eine 100%-Tochter der THQ Nordic GmbH in Wien/Österreich. Wie bereits in der Vergangenheit wird sich das Team unter schöpferischer Gestaltungsfreiheit auf die Erstellung von Rollenspielen konzentrieren, während sich THQ Nordic GmbH als Publisher um die Distribution, die Vermarktung und um allgemeinen Support kümmern wird. Es wird keine personellen Änderungen bei Piranha Bytes geben. Aktuell arbeitet das Team am nicht offiziell angekündigten ELEX 2 Über die Gründe zur Gründung eines neuen Unternehmens schreibt der Publisher: "Technisch betrachtet hat die Pluto 13 GmbH (das Unternehmen hinter der Marke 'Piranha Bytes') das Warenzeichen 'Piranha Bytes' und alle IP-Rechte an 'Gothic' an die THQ Nordic AB verkauft. Die verbleibenden Rechte an 'Risen' und 'ELEX', die über andere Projektgesellschaften von Piranha Bytes abgewickelt wurden, wurden ebenfalls von der THQ Nordic AB erworben. Im Vorfeld dieses Vertragsabschlusses hat die THQ Nordic GmbH ein neues Unternehmen gegründet (die 'THQ Nordic Reserve 1 GmbH'; diese wird in den kommenden Tagen in 'Piranha Bytes GmbH' umbenannt). In einem weiteren Schritt übernimmt diese Gesellschaft das gesamte Personal, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möblierung, Hardware, Kaffeemaschine etc.) von einer der Projektgesellschaften von Piranha Bytes.""Es gibt Situationen im Leben, in denen man sich sagt: 'Das fühlt sich einfach richtig an.' Dies ist eine davon. Wir haben in den letzten paar Jahren an einigen großartigen und spannenden Sachen gearbeitet und freuen uns wahnsinnig auf die Zukunft mit dem richtigen Partner und dem richtigen Firmennetzwerk", sagt Björn Pankratz, Project Director und Game Designer bei Piranha Bytes. "Schließlich möchten wir weiterhin mit größtmöglicher kreativer Freiheit fantastische, denkwürdige und eindrucksvolle Spiele erschaffen, und mit THQ Nordic haben wir den perfekten Partner dafür, um uns dabei zu unterstützen."In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Ruhrpott Schnauze trifft Wiener Schmäh oder: 'Hömma, bisse bekloppt, oder watt?' trifft auf 'Oida, bist deppert??' (...) "Wir alle bei THQ Nordic heißen jedes einzelne Mitglied des Piranha Bytes-Teams herzlich bei uns im Kreise der Familie willkommen! In der Vergangenheit konnten wir zusammen bereits viele unvergessliche Momente teilen: Diverse Messen, amüsante Karaoke-Abende, Weihnachts- und Sommerfeste, Tränen (als talentbefreite Karaoke-Sänger die Bühne betraten) und Schweiß (Batman Cosplay auf der gamescom 2018 z. B.). All dies wird auch fortan, jedoch in offizieller Kapazität, weiterbestehen."