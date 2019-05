THQ Nordic: Der Epic Games Store war die führende Absatzplattform (nach Umsatz) im vergangenen Quartal - 4Players.de

Im jüngsten Geschäftsbericht von THQ Nordic ( wir berichteten ) wurde die Veröffentlichung von Metro Exodus als "größter Verkaufsstart" in der Geschichte des Unternehmens bezeichnet. Es hieß, dass die Mehrzahl der Verkäufe auf die Konsolen-Versionen entfallen sei. Einige Spieler spekulierten fortan darauf, dass die Exklusivität der PC-Version im Epic Games Store dazu geführt haben soll, dass sich das Spiel auf PC schlechter als auf Konsolen verkauft hat. Auf Nachfrage erklärte Lars Wingefors (CEO der THQ-Nordic-Gruppe) bei PCGamesN , dass dies nicht der Fall sei.Lars Wingefors: "Der Epic Games Store hat unsere Erwartungen in Bezug auf den Umsatz durch verkaufte Einheiten von Metro Exodus und Satisfactory im Laufe des Quartals sogar übertroffen. Der Epic Games Store ist in der Tat die führende digitale Plattform von THQ Nordic, gemessen am Umsatz, der durch den Absatz in dem Quartal, das im März [2019] endet, erzielt wurde."Im Epic Games Store generierte das Unternehmen also mehr Umsatz durch Verkäufe von Vollversionen als auf Steam, GOG.com, im PlayStation Store oder bei Xbox Live. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass THQ Nordic im Epic Games Store einen höheren Anteil an den Einnahmen als auf den anderen Plattformen erhält (88% vs. 70%).Seine ursprüngliche Aussage im Geschäftsbericht bezog sich auf die Verkäufe, wenn beide Konsolenplattformen zusammengerechnet werden (inkl. Box-Versionen und Digitalvertrieb). Konkrete Angaben zu den Verkaufszahlen machte Wingefors nicht.