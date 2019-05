THQ Nordic: Gerüchte: E3-Ankündigungen dürften mit Darksiders und Red Faction zusammenhängen - 4Players.de

THQ Nordic möchte auf der E3 2019 (mindestens) zwei neue Spiele ankündigen ( wir berichteten ). Eines der Spiele wird höchstwahrscheinlich ein neues Action-Adventure aus der Darksiders-Reihe sein, das die Reihe in eine "frische, neue Richtung" führen wird. Hierbei dürfte es sich nicht um Darksiders 4 handeln, sondern um eine Auskopplung, die den Titel "Darksiders Genesis" tragen könnte. Dieser Titel tauchte schon beim berüchtigten 8Chan-AMA auf. Die Bestätigung eines neuen Darksiders-Spiels hat nun der E3-Coliseum-Veranstaltungsplan vorweggenommen. In der Podiumsdiskussion soll es um die Schaffung und die Aufrechterhaltung einer Action-Adventure-Franchise (namentlich Darksiders) gehen, die eine umfangreiche Ingame-Geschichte beinhaltet. Das Darksiders-Projekt könnte das Spiel sein, das als "neue Vision eines geliebten Spiels" angedeutet wurde. E3-Coliseum-Text : "10:30 a.m. - Darksiders: Action Adventure Evolved - A discussion about the inception of the Darksiders universe and where it’s headed next. This panel will coincide with the E3 2019 unveil of a brand new Darksiders game that takes the franchise in a fresh direction. This is a panel discussion about the art and business of creating and maintaining an action adventure franchise rich in-game and corporate lore."Der zweite Titel, den THQ Nordic auf der E3 2019 vorstellen wollte, wurde als "lang erwartete Rückkehr eines galaktisch geliebten Spiels / Reihe" bezeichnet. Es soll ein Remake sein. Aufgrund des Worts "galaktisch" ist über Destroy All Humans oder Timesplitters spekuliert worden, aber es wird sehr wahrscheinlich ein neuer Red-Faction-Titel sein, denn kürzlich tauchte bei nVidia in der US-amerikanischen Ansel-Datenbank (Screenshot-Tool) der Eintrag "Red Faction Evolution" auf.Bis Ende März 2019 waren bei THQ Nordic (bestehend aus den drei (eigenständigen) Geschäftsbereichen THQ Nordic GmbH, Deep Silver und Coffee Stain) 80 Spiele in Entwicklung, von denen 48 Titel unangekündigt waren.