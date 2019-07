THQ Nordic: gamescom-Aufgebot steht fest; drei Ankündigungen geplant - 4Players.de

THQ Nordic hat das Aufgebot für die gamescom 2019 benannt. In Halle 8, Stand A011 wird man sechs Titel anspielen können: Biomutant SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated und ein noch nicht angekündigtes Spiel. Der Publisher plant auch einen Livestream vom Stand ( Twitch ).Insgesamt drei neue Spiele will THQ Nordic auf der Messe ankündigen. Eines der Spiele wird bei der gamescom Opening Night im Livestream enthüllt. Der Livestream startet am Montag, 19. August um 20 Uhr MESZ ( Details ).Auch sechs Titel von HandyGames (Tochterunternehmen von THQ Nordic) sind in Halle 10.2 in der Indie Arena Booth spielbar oder auf der THQ Nordic Bühne bzw. im Livestream zu sehen. Hierzu gehören El Hijo Battle Chasers: Nightwar - Mobile und ein bisher nicht angekündigtes Projekt.