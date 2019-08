THQ Nordic: Saints Row 5 und neues Metro-Spiel; neuer Entwickler für Dead Island 2; TimeSplitters-Zukunft - 4Players.de

Im Geschäftsbericht und bei der Konferenz mit Investoren hat Lars Wingefors (Mitbegründer und CEO) einen Blick in die Zukunft von THQ Nordic geworfen - und dabei auch über einige nicht offiziell angekündigte Projekte gesprochen, die sich in Entwicklung befinden.Volition arbeitet nach dem gefloppten Agents of Mayhem am nächsten Teil der Hauptserie von Saints Row. Der letzte Teil ( Saints Row 4 ) erschien 2013. Dead Island 2 hat nach Yager und Sumo Digital wieder einen neuen Entwickler bekommen. Diesmal dürfen sich die Dambuster Studios (ehemals Crytek UK; Homefront 2) an dem Projekt versuchen. Ob die Entwicklung komplett neu gestartet wurde, ist unklar. Es ist die Rede davon, dass sie die Entwicklung nun "leiten" würden. Bei den Fishlabs von Deep Silver befindet sich eine neue Marke und eine Reihe unangekündigter Projekte in Entwicklung. Außerdem hat sich Steve Ellis, einer der TimeSplitters-Erfinder, dem Unternehmen angeschlossen. Er soll "die Weichen für die Zukunft dieser Franchise" stellen. Bei der Präsentation für Investoren wurde ebenfalls bestätigt , dass bei 4A Games ein neues Metro-Spiel in Entwicklung sei.Des Weiteren soll die Namensgebung des Unternehmens verändert werden, da die Doppelung aus THQ Nordic AB (Mutterkonzern) und der THQ Nordic GmbH (operatives Geschäft) regelmäßig für Missverständnisse sorgen würde. Ein Namensvorschlag für THQ Nordic AB ist "Embracer Group". Zur "Embracer Group" würden dann die Unternehmen Coffee Stain, Koch Media und THQ Nordic GmbH gehören.