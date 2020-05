THQ Nordic: Markentausch mit Koch Media, darunter Risen und Red Faction

THQ Nordic trades Painkiller & Red Faction for Koch Media's Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight & Singles: Flirt Up Your Life!



THQ Nordic und Koch Media haben beschlossen, einige Marken untereinander zu tauschen, was sich selbstverständlich auch auf die Vertriebsrechte auswirkt. Wie THQ Nordic via Twitter bekannt gibt, tritt man sowohl Painkiller als auch Red Faction an Koch Media ab. Im Gegenzug erhält man dort die Marken- und Vertriebsrechte an Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight sowie Singles: Flirt Up Your Life.Im Prinzip handelt es sich dabei um einen Austausch innerhalb einer großer Familie, denn sowohl THQ Nordic als auch Koch Media gehören zum schwedischen Medienkonzern Embracer Group. Vor allem hinsichtlich Red Faction und Risen ergibt der Marken-Wechsel Sinn: Volition, die Macher von Red Faction, gehören ohnehin zu Koch Media und könnten sich jetzt auf ein Remaster oder eine Fortsetzung konzentrieren. Die Gothic-Macher Piranha Bytes wurden dagegen von THQ Nordic gekauft und mit dem Risen-Deal wandert die Marke quasi wieder zu dem Studio zurück.