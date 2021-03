THQ Nordic: Neues Studio "Ashborne Games" gegründet; Übernahme der Entwicklung von Comanche

Die THQ Nordic GmbH (Embracer Group) hat im tschechischen Brünn ein neues Entwickler-Studio gegründet, und zwar Ashborne Games. Das Studio arbeitet derzeit am Fundament einer neuen Strategie-/Rollenspiel-Marke (Unreal Engine 4) und übernimmt außerdem die Fortführung der Entwicklung von Comanche (aktuell im Early Access), das bisher in den Händen von Nukklear war."Unser Fokus und unsere Leidenschaft gilt Strategie- und Rollenspielen. Ziel unseres Teams ist, eine spannende Marke zu erschaffen, die derart ausgeklügelte Mechaniken enthalten wird, die zum mehrfachen Durchspielen ermuntern. Wir sind der Meinung, dass es viel zu wenig Spiele am Markt gibt, die dies wirklich bieten", sagt Karel Kalis, Studio Game Director bei Ashborne Games.Aktuell besteht das Ashborne-Games-Team aus 38 Mitarbeitern. Es soll auch weiter wachsen. Offene Stellen sind u.a. auf der Webseite des Studios zu finden.