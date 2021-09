THQ Nordic: 42 Spiele in Entwicklung, 28 Projekte noch nicht angekündigt

As of today, THQ Nordic (@handy_games not included) has 42 games in development, thereof 28 still unannounced AFTER this showcase.



Thank you for watching! #10YearsTHQNordic



— THQ Nordic (@THQNordic) September 17, 2021

THQ Nordic hatte am vergangenen Freitag sechs Spiele angekündigt und neues Videomaterial zu zwei bereits vorgestellten Titeln präsentiert - passend zum zehnjährigen Jubiläum des Unternehmens. Via Twitter stellte der Publisher aus Österreich im Nachgang klar, dass sie nur einen Bruchteil ihres anstehenden Spiele-Portfolios gezeigt hätten. Aktuell würden sich insgesamt 42 Spiele in Entwicklung befinden, von denen 28 bisher nicht offiziell angekündigt wurden - ohne die Projekte des Tochterunternehmens HandyGames.Gerüchte ranken sich z.B. um einen Nachfolger zu Titan Quest von Grimlore Games (Spellforce 3), der den Codenamen "Project Minerva" trägt ( Quelle ). Ein neuer TimeSplitters-Teil darf von THQ Nordic hingegen nicht erwartet werden, sondern von Deep Silver, da die Rechte innerhalb der Embracer Group verschoben wurden. Zu den bereits vorgestellten THQ-Titeln gehören das Remake von Gothic 1 Scarf und die Early-Access-Dauerbaustelle The Guild 3 . Eine Liste mit allen Marken bzw. Übernahmen von THQ Nordic findet ihr hier Übersicht über das THQ-Showcase-Event: