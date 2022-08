THQ Nordic: Weitere Showcase-Neuankündigungen und -Updates im Überblick

Stuntfest - World Tour

Alle Jahre wieder steht die Gamescom vor der Tür und als kleinen Vorgeschmack liefert der Publisher THQ Nordic in seinem diesjährigen Showcase nicht nur Updates zu bereits bekannten Spielen, sondern offenbart auch Neuheiten am Spiele-Himmel. Unter den Updates und Neuankündigungen befinden sind unter anderem:Das Stunt-Royal-Spiel, in welchem Knochen und Karossen gleichermaßen gebrochen werden, erhält einen neuen Trailer zum Summer of Stunts. Der Playtest ermöglichte das Demolieren der Fahrzeuge in der 18 Spieler großen Stuntshow auf Eliminationsbasis bereits vor Release des Titels für den PC. Das Event fand vom 12. bis zum 13. August statt. Ein genaues Veröffentlichungs-Datum von Stuntfest – World Tour wurde noch nicht bekannt gegeben.Nach Battle for Bikini Bottom: Rehydrated, dürfen sich der gelbe Schwamm und seine Freunde mit The Cosmic Shake ein weiteres Mal in ein schwammtastisches Abenteuer stürzen, das euch diesmal mithilfe magischer Portale durch verschiedene Wunschwelten führt: Von Rittern in eiserner Rüstung bis hin zu Cowboys in der Prärie ist alles dabei. Der neue Gameplay-Trailer zeigt weitere Einblicke in den noch dieses Jahr erscheinenden Plattformer für PC, PS4, Xbox One und Switch.Der Name ist Programm, denn im neu angekündigten 400 Quadratkilometer großen Sandbox-Rennspiel habt ihr nicht nur die Möglichkeit in getunten Fahrzeugen gegen eure Freunde anzutreten und diese zu Schrott zu fahren, sondern auch die Open-World aktiv zu gestalten. So lassen sich Sprünge, Loopings, Halfpipes, bewegliche Hindernisse und vieles mehr frei platzieren, speichern und befahren. Wann der Titel erscheinen soll, wurde noch nicht bekannt gegeben.Im neuen Trailer des Retro-Arcade-Wrestling-Games mit der All-Elite-Wrestling-Lizenz zeigen AEW Kommentator Tony Schiavone und die Wrestlerin Dr. Britt Baker, D.M.D. Gameplay-Ausschnitte des Show-Sports für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. Neben verschiedenen PvP-Optionen und einem Karrieremodus beinhaltet der Arcade-Prügler auch eine Vielzahl an abgedrehten Minispielen. AEW: Fight Forever hat noch kein bekanntes Release-Datum, wird aber zum ersten Mal auf der Gamescom am THQ Nordic Stand spielbar sein.